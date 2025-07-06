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    不畏颱風！H2GP氫能模型車競賽 高科大競速登場

    H2GP氫能模型車競賽台灣站，今早在高科大舉辦，開賽前夕12支決賽隊伍的模型車在賽道上等待出發。（記者許麗娟攝）

    H2GP氫能模型車競賽台灣站，今早在高科大舉辦，開賽前夕12支決賽隊伍的模型車在賽道上等待出發。（記者許麗娟攝）

    2025/07/06 13:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（6）日雖因丹娜絲颱風逼近而全市停班停課，不過在高雄科技大學舉辦的H2GP氫能模型車競賽仍如如期舉行，共有全國12隊進入這場台灣站決賽，將連續在賽道上奔馳競速4小時，最後統計跑的圈數最多的隊伍奪冠，將可赴德國參加世界的冠軍賽。

    高科大副校長郭俊賢指出，氫能量燃料電池車是使用氫氣當燃料發電，氫能發電後產生是純水，為潔淨的能源，將是未來環境永續的能源趨勢。Ｈ2GP是針對高中職學生舉辦的賽事，參賽的學生須從零開始打造1台1：10的氫能遙控模型車，同時發揮創意巧思，除了外形設計、噴漆，也要讓車子更穩定、省能等，藉由比賽鍛鍊學生跨領域的能力，此外，一般車輛該有的功能這輛模型車都有，包括轉向、輪胎角度等，由各隊1人遙控競速，平均車速約每小時可達25公里或更高。

    郭俊賢表示，台灣站賽事全國高中職共有22隊進入初選，12隊進入今天的決賽，冠軍隊伍將赴德國參加8月的世界賽。台灣站每圈賽道約150公尺，上午10點開賽後，共要跑4小時，每隊各有18根氫瓶可更換，測試該台模型燃料車的耐久性，過程中同學也能進行技術維修和調整，跑越多圈數者將是最大贏家，進入世界賽則要比到6小時之久。

    H2GP氫能模型車競賽6開跑，每輛模型車以約25公里的時速在賽道上奔跑。（記者許麗娟攝）

    H2GP氫能模型車競賽6開跑，每輛模型車以約25公里的時速在賽道上奔跑。（記者許麗娟攝）

    高科大副校長郭俊賢說明氫能燃料電池車將未來的環保能源趨勢。（記者許麗娟攝）

    高科大副校長郭俊賢說明氫能燃料電池車將未來的環保能源趨勢。（記者許麗娟攝）

    舞台上每隊各有1名遙控手操作模型車。（記者許麗娟攝）

    舞台上每隊各有1名遙控手操作模型車。（記者許麗娟攝）

    比賽場外也放了1輛實體的日本氫能車。（記者許麗娟攝）

    比賽場外也放了1輛實體的日本氫能車。（記者許麗娟攝）

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