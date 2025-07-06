為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏縣山區總雨量估破400毫米 台24線德文至神山14:00預警性封閉

    台24線屏縣三地門鄉德文路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    台24線屏縣三地門鄉德文路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    2025/07/06 12:57

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕受丹娜絲颱風影響，預測屏東山區總雨量將達400至600毫米，公路局南區養護工程分局宣布，今（6日）下午2點將在台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段實施預警性封閉；屏東縣政府也從中午12點起於屏31線往德文部落方向等縣內多處鄉道進行預警性封閉。

    公路局南區養護工程分局表示，因丹娜絲颱風影響，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達400至600毫米，考量山區降雨集中使土壤含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，潮州工務段不排除於今（6）日下午2點實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

    此外，屏東縣政府也在中午12點針對山區鄉道預警性封閉，包括三地門鄉鄉道屏31線自終點7K+616往德文部落方向、泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭2K+500處起~7K+500處止，即往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前，以及春日鄉鄉道屏146線4K+350起~終點11K+846止，即後山部落聯絡道路。

    台24線屏縣霧台鄉神山部落路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    台24線屏縣霧台鄉神山部落路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播