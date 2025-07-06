屏縣山區總雨量估破400毫米 台24線德文至神山14:00預警性封閉

台24線屏縣三地門鄉德文路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

2025/07/06 12:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受丹娜絲颱風影響，預測屏東山區總雨量將達400至600毫米，公路局南區養護工程分局宣布，今（6日）下午2點將在台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段實施預警性封閉；屏東縣政府也從中午12點起於屏31線往德文部落方向等縣內多處鄉道進行預警性封閉。

公路局南區養護工程分局表示，因丹娜絲颱風影響，經研判中央氣象署水情情資，預測屏東山區總雨量將達400至600毫米，考量山區降雨集中使土壤含水量較高，土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4~37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，潮州工務段不排除於今（6）日下午2點實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

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此外，屏東縣政府也在中午12點針對山區鄉道預警性封閉，包括三地門鄉鄉道屏31線自終點7K+616往德文部落方向、泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭2K+500處起~7K+500處止，即往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前，以及春日鄉鄉道屏146線4K+350起~終點11K+846止，即後山部落聯絡道路。

台24線屏縣霧台鄉神山部落路口預計7月6日下午2點預警性封閉。（圖由公路局南區養護工程分局提供）

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