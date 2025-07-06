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    丹娜絲颱風》桃園市災變中心一級開設 20:00宣布是否停班停課

    「丹娜絲」颱風來襲，桃園市災害應變中心今（6）日上午11點提升為1級開設。（桃市府提供）

    「丹娜絲」颱風來襲，桃園市災害應變中心今（6）日上午11點提升為1級開設。（桃市府提供）

    2025/07/06 13:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「丹娜絲」颱風來襲，桃園市納入陸上警戒範圍，災害應變中心今（6）日上午11點提升為1級開設，桃市府表示，預計晚間8點與基北北同步宣布明（7）日是否達停班停課標準，市長張善政將於晚間8點30分主持第1次工作會議。

    桃園市災害應變中心指出，已完成各項防颱整備工作，其中，水務局對所有轄管滯洪池，預先抽放水以增加蓄洪量能，轄管7處河川區破堤案件、65件在建工程及100件水土保持計畫的開工案件亦完成整備，為預防積淹水問題，已在全市6處易淹水地區超前部署9台抽水機，並完成測試運轉。

    環保局表示，全市有114處易淹水地點，除加強清溝除淤與修樹作業，動員48名清溝隊、13部清溝車及59名專業人力，分區加強重點地區清淤、強化排水設施巡檢，另針對人車流密集區優先修剪、加固路樹，以預防倒樹災害。

    觀旅局表示，今（6）日起小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道及馬崙砲臺等景點，將預警性休園至颱風警報解除，而桃園市已納入陸上警戒範圍，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點亦將暫停開放。

    桃捷公司表示，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛，並於第一時間發布最新營運資訊。

    「丹娜絲」颱風來襲，桃園市災害應變中心今（6）日上午11點提升為1級開設。（桃市府提供）

    「丹娜絲」颱風來襲，桃園市災害應變中心今（6）日上午11點提升為1級開設。（桃市府提供）

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