丹娜絲增強新北恐有間歇性大雨 沿海、郊區強陣風達10級

丹娜絲颱風來襲，新北市政府召開防颱工作會報，新北市入夜後可能有間歇性大雨發生。（圖由新北市政府提供）

2025/07/06 12:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕丹娜絲颱風朝台灣逼近且強度持續增強，新北市災害應變中心今天上午召開防颱工作會報，根據氣象團隊研判，新北市今天入夜以後雨勢會逐漸增強，明天（7日）可能出現間歇性大雨，沿海與郊區的強陣風預估達到10級。

天氣風險公司報告指出，丹娜絲颱風目前位於新北市西南方520公里海面上，以每小時48公里轉22公里的速度，由東北轉北北東的方向前進，7級暴風半徑120公里，預測強度慢慢增強，暴風圈也有擴大趨勢，中央氣象署今天上午8點30分已針對新北市發布陸上颱風警報，新北市災害應變中心提升為一級開設。

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新北市長侯友宜表示，按照氣象團隊判斷，丹娜絲颱風今天下半天會進入台灣海峽南部，明天穿越海峽，進入北部海域或逐漸遠離，未來路徑是否再向東修正，將持續觀察。

侯友宜提醒，新北市今天入夜以後，雨勢會逐漸增強，北海岸與山區有雨勢加強的變化性，預估從昨天（5日）傍晚5點到今天（6日）深夜12點，東側、南側山區累積雨量約30至80毫米，明天（7日）雨勢加劇，可能有間歇性大雨發生，累積雨量落在200毫米左右，沿海與郊區的強陣風預估達到10級，相關單位應掌握颱風預報，做好充分準備。

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