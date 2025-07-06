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    增強中颱還長胖！ 丹娜絲7級風暴風半徑暴增30公里

    中央氣象署7月6日上午11點發布颱風丹娜絲路徑預測。（圖由中央氣象署提供）

    中央氣象署7月6日上午11點發布颱風丹娜絲路徑預測。（圖由中央氣象署提供）

    2025/07/06 12:26

    〔記者蔡昀容／台北報導〕中央氣象署今（6）日上午11點30分發布最新陸上颱風警報，丹娜絲颱風升級為中度颱風，7級風平均暴風半徑從原本120公里擴增至150公里。預報員伍婉華指出，過去2天環境適合颱風發展，預估丹娜絲未來還會增強一些。

    根據氣象署上午11時30分發布的最新陸上颱風警報，丹娜絲颱風中心上午11時在澎湖的南南西方約220公里，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東前進。最新一報陸警範圍增加台北、基隆，目前陸警已涵蓋台灣本島縣市及澎湖。

    氣象署簡任技正伍婉華表示，颱風預估今天通過澎湖附近，接近西部沿海北上，明早抵達台灣海峽北部，因此今天到明天白天是颱風影響最明顯時段；丹娜絲結構紮實，東側強風區廣，會顯著影響台灣天氣，請民眾特別留意。

    台灣附近海面風浪已增至4米左右，颱風中心經過海面達7米以上，中南部、澎湖沿海可能出現5至6米浪高，甚至更高。

    風力方面，已測得蘇澳、蘭嶼10級強陣風、高雄9級強陣風。今天下午到晚上6點，平均風7至8級、陣風9至10級地區，包括台南、高雄、屏東、恆春半島及澎湖；傍晚以後到明天清晨，除沿海地區風力增強以外，由於中南部沒有屏障，強風將吹進內陸區域，西北部風力也會增大，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣，慎防10、11級平均風或12、13級陣風。

    降雨方面，受旺盛颱風對流影響，恆春已達時雨量60至70毫米，花東雨量也會越來越大，雨區也將往北延伸，尤其今晚至明天，當颱風貼近西半部沿岸北上時，西半部雨勢也將增大，屏東縣慎防超大豪雨，高雄市、台東縣慎防大豪雨，苗栗至高雄、花蓮地區慎防豪雨，新竹以北、宜蘭及澎湖注意大雨。

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為7月6日上午11點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為7月6日上午11點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖說明風力預測。圖為7月6日上午11點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

    颱風丹娜絲來襲，中央氣象署製圖說明風力預測。圖為7月6日上午11點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

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