中市府因應丹娜絲備好沙包供領取 完成27台移動式抽水機預布

中市各區公所已開放民眾領取沙包（市府提供）

2025/07/06 13:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央氣象署已於上午發布丹娜絲陸上颱風警報，台中市政府下午將召開災害應變中心的二級開設第一次會議，而民政局表示，各區公所開放沙包領取，目前已發出726包，民眾可於指定時段前往各區公所領取；建設局表示，上午即開設三級緊急應變小組，預計中午12時提升至一級開設，各搶災單位、災修廠商加強整備及警戒待命，而中市水利局大型抽水機提前部署 加強戒備。

丹娜絲逐漸增強，台中市政府下午二點將召開丹娜絲颱風災害應變中心的二級開設第一次會議，民政局長吳世瑋表示，各區公所已針對潛勢易淹水地區，主動加強巡查，目前已完成138處排水溝渠清理，同時區公所也備妥抽水機具及操作人力。

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建設局陳大田表示，建設局目前已完成側溝清淤1萬1865公尺、樹木防災高空修剪1萬6013株、滯洪池水位檢視，車行地下道警示設施、機電設備、抽水設備均完成運轉測試。此外，建設局也應用科技設置監視器及水位偵測器，即時監控各項設施的情形作立即處置。

陳大田表示，除養護單位全力出動防災外，目前施工中的重大工程及臨水工區，如市政路第二標、東豐快速道路、大肚和美跨河橋梁、埤豐橋、台中巨蛋等工程，也都加強防災準備，完成防災事項檢點，各工地均安排監工人員輪值留守應變。

水利局表示，於今日12時前針對海線及屯區等低窪地區，共計17處完成27台移動式抽水機預布，嚴陣以待做好萬全準備。

水利局並指出，台中市已部署各項救災設施與人力，防汛人員24小時進駐待命，備妥2萬包沙包、防汛鼎塊、防洪檔版等防汛資材，已有啟動抽水的中興抽水站，抽水時間約22分鐘，累計抽水量約2640立方公尺。

水利局吊運抽水機至預布點後裝管。（市府提供）

建設局各搶災單位、災修廠商加強整備及警戒待命（市府提供）

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