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    丹娜絲颱風來襲！ 西螺果菜市場估「這天」可能大漲

    菜農趁颱風來襲前趕緊採收蔬菜。（圖由民眾提供）

    菜農趁颱風來襲前趕緊採收蔬菜。（圖由民眾提供）

    2025/07/06 12:37

    〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風來襲，受預期心理影響，除了商場出現搶買蔬菜外，雲林縣也出現菜農趁風雨來臨前搶收。西螺果菜市場董事長蔡德福表示，休市前平均每公斤交易價格小漲約1成，預計明（7）日會有較明顯漲幅。

    今天上午已有菜農開始在田間忙著搶收蔬菜，農民表示，因他的田區地勢較為低漥，深怕雨水到時候會灌進來，因此趁風雨較小時趕緊收，「收多少算多少」，由於今天西螺果菜市場休市，因此先將採收起來的蔬菜冰起來，待明天出貨。

    還有農民指出，今天凌晨3點就出門為菜園的大陸妹拉上網子，主要是因這些蔬菜才剛種，大約還需要2週才能採收，深怕颱風過境會影響收成，因此提前做好防颱措施，以免損失慘重。

    蔡德福表示，昨果菜市場到貨量大約800多公噸，與前天比較而言，變化並不大，平均交易價格每公斤大約27元，比昨天約25元相比，小漲1成左右。由於日前大雨影響，導致採收的蔬菜品質不一，因此各項蔬菜的漲幅並不大。

    蔡德福指出，如葉菜類每公斤均價約10至20元左右，「菜王」高麗菜每公斤約20多元，目前當地農民會趁颱風來臨前搶收，預估週一開市進貨量可能超過900公噸，菜價可能也會有明顯漲幅。

    菜農趕緊將剛種下的蔬菜覆蓋網子保護。（圖由民眾提供）

    菜農趕緊將剛種下的蔬菜覆蓋網子保護。（圖由民眾提供）

    沿海鄉鎮有蚵農趕緊出海搶收。（圖由民眾提供）

    沿海鄉鎮有蚵農趕緊出海搶收。（圖由民眾提供）

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