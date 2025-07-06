丹娜絲颱風來襲！ 西螺果菜市場估「這天」可能大漲

菜農趁颱風來襲前趕緊採收蔬菜。（圖由民眾提供）

2025/07/06 12:37

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風來襲，受預期心理影響，除了商場出現搶買蔬菜外，雲林縣也出現菜農趁風雨來臨前搶收。西螺果菜市場董事長蔡德福表示，休市前平均每公斤交易價格小漲約1成，預計明（7）日會有較明顯漲幅。

今天上午已有菜農開始在田間忙著搶收蔬菜，農民表示，因他的田區地勢較為低漥，深怕雨水到時候會灌進來，因此趁風雨較小時趕緊收，「收多少算多少」，由於今天西螺果菜市場休市，因此先將採收起來的蔬菜冰起來，待明天出貨。

請繼續往下閱讀...

還有農民指出，今天凌晨3點就出門為菜園的大陸妹拉上網子，主要是因這些蔬菜才剛種，大約還需要2週才能採收，深怕颱風過境會影響收成，因此提前做好防颱措施，以免損失慘重。

蔡德福表示，昨果菜市場到貨量大約800多公噸，與前天比較而言，變化並不大，平均交易價格每公斤大約27元，比昨天約25元相比，小漲1成左右。由於日前大雨影響，導致採收的蔬菜品質不一，因此各項蔬菜的漲幅並不大。

蔡德福指出，如葉菜類每公斤均價約10至20元左右，「菜王」高麗菜每公斤約20多元，目前當地農民會趁颱風來臨前搶收，預估週一開市進貨量可能超過900公噸，菜價可能也會有明顯漲幅。

菜農趕緊將剛種下的蔬菜覆蓋網子保護。（圖由民眾提供）

沿海鄉鎮有蚵農趕緊出海搶收。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法