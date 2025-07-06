蘭嶼下午1時起停班課 泥石由山上直衝入海

蘭嶼多處道路佈滿落石，山洪滾滾。（民眾陳畇潼提供）

2025/07/06 12:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕雖然丹娜絲颱風迄今並沒有在台東帶來強烈風災，雨勢卻也在離島以及南迴地區傳出零星災情，金峰鄉就有村民冒雨清除飄進水溝的雜草枯枝，蘭嶼的道路也因為土石流而中斷，縣府稍早也宣布蘭嶼停班課。

蘭嶼部分，縣府宣布今日（6）下午風力預測已達停班停課標準，自13時起停止上班、停止上課。

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此外，雨勢帶來的山洪更是驚人。漁人至蘭恩路斷無法通行，泥石隨著黃流由山上直下，在溝渠與道路間奔騰入海、氣勢洶湧，道路也完全不可行。機場旁道路出現部分落石，積水遍佈，車輛行經只能則高處行駛。

金峰鄉新興國小前往太麻里北里村的森川南線產業道路，道路水溝因排水不及，溢流到路面，道路行程小溪流，車輛行經都要慢慢行駛。由於雨勢兇猛、溝內水勢湍急，許多雜草枯枝也被沖入溝中，水位接近全滿，為防溝水外溢，民眾蹲在溝旁伸手撈起卡住的雜草，實在辛苦。

知本地區，去年山陀兒颱風釀災的千歲橋，目前還沒有土石阻塞。但山區野溪水勢很大，雨勢再不停仍有致災危險。知本溪水位有逐漸上升，但還在警戒值內。

蘭嶼多處道路佈滿落石，山洪滾滾。（民眾陳畇潼提供）

蘭嶼多處道路佈滿落石，山洪滾滾。（民眾陳畇潼提供）

蘭嶼多處道路佈滿落石，山洪滾滾。（民眾陳畇潼提供）

遠遠就能看到知本森林遊樂區瀑布聲勢浩大。（記者劉人瑋攝）

村落民眾伸手撈取卡住溝渠的雜草。（民眾提供）

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