丹娜絲颱風來勢洶洶 苗縣沿海、易淹水地區佈設抽水機應對

處理竹南中港溪出海口地勢低窪區域的竹南蜆仔溝滯洪池目前已佈設抽水機。（苗縣府提供）

2025/07/06 12:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕丹娜絲颱風依中央氣象署預測路徑將沿台灣海峽「一路向北」，路徑較為罕見，而海岸線長約52公里的苗栗縣，也將面對丹娜絲颱風帶來的風、雨。苗栗縣沿海4鄉鎮竹南、後龍、通霄與苑裡目前趕緊在滯洪池、水位可能過高導致水流溢出的河川等地點佈設抽水機。

苗栗縣政府水利處表示，因應颱風侵襲，針對竹南蜆仔溝滯洪池，後龍鎮水尾滯洪池、通霄鎮內湖溪、苑裡鎮苑裡溪、南勢溪、大湖南湖二橋與頭份市永貞路等處佈設抽水機，目前苗縣12吋大型抽水機共17台，因應颱風先預佈9台，剩8台隨時待命。

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另外，苗栗縣首座抽水站永貞抽水站目前已有人員進駐，並完成機具檢視，應對頭份市較低窪地區可能因颱風帶來的淹水挑戰。

至於苗栗縣內主要河川清淤狀況，苗縣水利處則回應，大部分已完成，今日趁上午天氣狀況佳也請廠商針對水位較易過高河段清淤。

台電苗栗區營業處也提醒民眾，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；而台電搶修停電事故復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行。

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