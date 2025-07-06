丹娜絲颱風》農水署：4座農業水庫啟動調節放水

丹娜絲颱風來襲，農田水利署於上週四前已完成全國所有灌溉水圳巡檢整備。（資料照）

2025/07/06 12:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央氣象署預測丹娜絲颱風將從台灣西南方沿台灣海峽朝北前進，隨預測可能帶來豪雨，農業部農田水利署長蔡昇甫今（6日）表示，上週已再度巡檢全國所有水圳路，苗栗劍潭、桃園大埔、台南德元埤、鹽水埤4座農業水庫啟動調節性放水作業。

丹娜絲颱風路徑罕見，氣象署預測可能對西部、台東、澎湖等地區影響劇烈，蔡昇甫表示，全台共有11座農業水庫，依氣象署預測，已有4座農業水庫施行調節放水，分別為苗栗劍潭農業水庫、桃園大埔埤、台南德元埤、鹽水埤。

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蔡昇甫說明，調節放水非洩洪，是先將原蓄水率95%的農業水庫慢慢放水到80%，隨雨量回升到90%，再逐步放水到80%，隨颱風離境雨勢漸緩，就不再調節放水，以確保充裕。

蔡昇甫表示，全國灌溉水路圳道上週四已完成再度巡檢檢，也透過目前全面鋪設的電子巡檢系統確保沒有遺漏，也因這次路徑特別，南部與中部各農田水利管理處人員都已提前整備，並提醒要特別注意短時間雨勢會有劇烈變化，必須高度戒備。

蔡昇甫進一步指出，過去灌溉水路圳道通常是颱風來的前一刻才斷水，以利農民灌溉，這次颱風時間正逢水稻一期作已幾乎都收割，二期作尚未開始，已提前讓灌溉渠道斷水淨空，評估可降低後續積淹水風險，若圳路被颱風吹落的枯枝落葉堵塞，可透過專線0800-788-717（諧音0800請幫幫清一清）及清淤通報網通報。

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