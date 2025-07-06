為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化果農自創「上布下網」特殊套袋 靠防颱神器自救

    颱風逼近，彰化縣火龍果農陳勝得緊急啟用自創的「上布下網」特殊套袋，防範強風豪雨與病蟲害的雙重夾擊。（記者陳冠備攝）

    颱風逼近，彰化縣火龍果農陳勝得緊急啟用自創的「上布下網」特殊套袋，防範強風豪雨與病蟲害的雙重夾擊。（記者陳冠備攝）

    2025/07/06 12:18

    〔記者陳冠備／彰化報導〕中度颱風「丹娜絲」持續逼近台灣，西半部農業區首當其衝。彰化縣火龍果農陳勝得原訂三天後採收第一批果實，卻遇颱風攪局，為避免心血泡湯，他緊急啟用自創的「上布下網」特殊套袋，全力防範強風豪雨與病蟲害的雙重夾擊。他無奈表示，這次沒有護國神山當靠山，只能靠自創的防颱神器拚了。

    陳勝得指出，7月正值火龍果產季，今年果況極佳，已接獲上百箱宅配訂單，原訂7月10日開始第一批採收，未料颱風來勢洶洶。他憂心強風豪雨將導致果實潰瘍、濕腐病，若提前搶收，未成熟的果實甜度不足，恐影響品質與商譽，「真的是進退兩難。」

    「這次沒有『護國神山』當屏障，整個西部都要正面迎擊。」陳勝得說，颱風侵襲恐不只一波，接連影響後續產期和花期。更令他擔憂的是颱風過後的衍生災害，尤其今年蝸牛數量異常多，大雨後常傾巢而出啃咬果實，連剛結的花苞都可能被吃光，還得防範濕腐病，一旦防護失守，辛苦大半年投入的心血將付諸流水。

    陳勝得說，雖然不少農民選擇搶收減少損失，但他考量搶收的火龍果甜度不足，所以自創防颱神器「上布下網」套袋加強保護，上層防水布能有效阻隔雨水與病菌，下層透氣網袋則防止蟲害侵入，兼顧透氣與防護功能，他已加緊套袋，希望能把損失降到最低，讓消費者如期品嚐到最佳品質的火龍果。

    陳勝得說，「上布下網」套袋上層防水布能有效阻隔雨水與病菌，下層透氣網袋則防止蟲害侵入。（記者陳冠備攝）

    陳勝得說，「上布下網」套袋上層防水布能有效阻隔雨水與病菌，下層透氣網袋則防止蟲害侵入。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播