彰化果農自創「上布下網」特殊套袋 靠防颱神器自救

颱風逼近，彰化縣火龍果農陳勝得緊急啟用自創的「上布下網」特殊套袋，防範強風豪雨與病蟲害的雙重夾擊。（記者陳冠備攝）

2025/07/06 12:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕中度颱風「丹娜絲」持續逼近台灣，西半部農業區首當其衝。彰化縣火龍果農陳勝得原訂三天後採收第一批果實，卻遇颱風攪局，為避免心血泡湯，他緊急啟用自創的「上布下網」特殊套袋，全力防範強風豪雨與病蟲害的雙重夾擊。他無奈表示，這次沒有護國神山當靠山，只能靠自創的防颱神器拚了。

陳勝得指出，7月正值火龍果產季，今年果況極佳，已接獲上百箱宅配訂單，原訂7月10日開始第一批採收，未料颱風來勢洶洶。他憂心強風豪雨將導致果實潰瘍、濕腐病，若提前搶收，未成熟的果實甜度不足，恐影響品質與商譽，「真的是進退兩難。」

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「這次沒有『護國神山』當屏障，整個西部都要正面迎擊。」陳勝得說，颱風侵襲恐不只一波，接連影響後續產期和花期。更令他擔憂的是颱風過後的衍生災害，尤其今年蝸牛數量異常多，大雨後常傾巢而出啃咬果實，連剛結的花苞都可能被吃光，還得防範濕腐病，一旦防護失守，辛苦大半年投入的心血將付諸流水。

陳勝得說，雖然不少農民選擇搶收減少損失，但他考量搶收的火龍果甜度不足，所以自創防颱神器「上布下網」套袋加強保護，上層防水布能有效阻隔雨水與病菌，下層透氣網袋則防止蟲害侵入，兼顧透氣與防護功能，他已加緊套袋，希望能把損失降到最低，讓消費者如期品嚐到最佳品質的火龍果。

陳勝得說，「上布下網」套袋上層防水布能有效阻隔雨水與病菌，下層透氣網袋則防止蟲害侵入。（記者陳冠備攝）

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