屏東牡丹累積雨量336毫米全台最高 旭海地區救護車因積水受困

滿州港口溪溢堤。（民眾提供）

2025/07/06 11:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年第4號颱風「丹娜絲」為恆春半島帶來強降雨，根據中央氣象署最新數據，截至6日11時，牡丹鄉日累積雨量達336毫米，名列全台之冠。強降雨導致滿州及牡丹鄉多處積水，牡丹旭海地區一輛救護車今晨因道路積水受困，經緊急疏通後脫困，滿州港口溪也傳溢堤淹沒農田。恆春鎮低窪的湖內路地區積水滿出水溝，居民憂心災情，幸經當地政府派員清理排水系統，未釀重大災害。

目前全台降雨前十名都在恆春半島，其中牡丹鄉及滿州雨勢最為驚人，包括旭海部落及滿州港口溪都出現暴漲溢堤，下游恆春鎮東門溪周邊支流也都水位高漲，低窪地區水溝都已經淹沒冒水，呼籲民眾沒有必要不要外出。

請繼續往下閱讀...

牡丹水庫因應強降雨，蓄水量已逼近90%，自5日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺。水利署表示，將持續監控雨勢，動態調整放水量，確保水庫安全。

中央氣象署表示，丹娜絲颱風6日中午12時中心位於鵝鑾鼻西南西方約240公里處，以每小時20至25公里速度朝東北轉北北東移動，中心氣壓978百帕，近中心最大風速每秒32公尺，暴風圈影響台灣海峽及南部、東部地區。氣象署預報，台東、恆春半島及高雄、屏東山區有局部豪雨風險，嘉義、台南等地亦有大雨機率。氣象專家提醒，颱風路徑仍存變數，民眾需密切關注最新資訊，沿海地區應防強風大浪。

牡丹救護車一度受困積水。（民眾提供）

牡丹旭海地區道路積水土石流。（民眾提供）

牡丹水庫調節排水。（記者蔡宗憲攝）

恆春低窪區水溝都冒水。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法