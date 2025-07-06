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    丹娜絲颱風》阿里山公路清晨一度落石影響通行

    阿里山公路72公里處今天清晨1時02分發生落石。（圖由嘉義縣政府提供）

    阿里山公路72公里處今天清晨1時02分發生落石。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/07/06 11:44

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，外圍環流昨天就為嘉義地區帶來豪大雨，台18線阿里山公路72公里處今天清晨1時02分發生落石，大小石塊占據路面，只能單線雙向通車，經阿里山工務段派遣機具前往處理，於清晨1時47分清除完畢，恢復雙向通行。

    根據中央氣象署資料顯示，丹娜絲颱風暴風圈有持續增強擴大趨勢，預計在今天下午4時許接觸嘉義縣境。嘉義縣災害應變中心今日上午召開整備會議暨第1次工作會報，由縣長翁章梁主持，要求各局處提高警覺，嚴陣以待。

    翁章梁指出，丹娜絲將影響台灣，縣府團隊皆已提早進行整備作業，並針對縣內易淹水地區加強警戒。會議中再次要求各主管落實應變措施，以標準流程面對颱風，也提醒鄉親颱風天避免出門，希望大家都能度過平安的颱風天。

    縣府與公所已加強檢查維護道路及橋梁，預警性封橋封路作業已完備，相關合作廠商已備齊物資，隨時應變調度。嘉義縣轄區內抽水站279座、水門684座及228台移動式抽水機已完成整備；23座滯洪池均排至最低水位。

    建設處指出，已通知水上鄉公所及雲嘉南養護工程分局針對台82線中和交流道及嘉175線，加強淹水封橋封路橫向聯繫及警示，必要時在第一時間盡速完成封路作業；嘉義縣所轄5處地下道已加強淹水監控並完成警示作業。

    嘉義縣長翁章梁主持防颱整備會議。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁主持防颱整備會議。（圖由嘉義縣政府提供）

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