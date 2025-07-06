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    澎科大校長難產 進入第二輪評選

    澎湖最高學府澎科大第九任校長遴選，首輪難產進入第二輪遴選作業。（記者劉禹慶攝）

    澎湖最高學府澎科大第九任校長遴選，首輪難產進入第二輪遴選作業。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/06 12:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學第9任校長遴選流產，將進入第二輪評選。澎科大算是澎湖縣「最高學府」，校長一職與望安鄉長一樣，自遴選制度實施後從未有人連任，每4年就要換龍頭1次，讓令人玩味。

    澎科大前校長黃有評借調屆滿，返回台北科技大學任教，旋即展開第9任校長遴選，但經15位委員投票，3位候選人李文熙教授、楊政穎教授、鄭明松教授得票數都未過半數8票，依照遴選規則將重新公開推薦校長候選人。

    首輪參選的3位候選人也都是一時之選，分別為現任亞洲大學副校長、講座教授李文熙，是國立中山大學經營管理碩士、國立交通大學電子研究所博士；台北市立大學資訊科學系專任教授楊政穎，研究專長在衛星通訊、訊號處理、資訊安全、編碼理論；澎科大人文暨管理學院院長鄭明松（借調國立中央大學企業管理學系教授），是英國京斯敦大學行銷學校博士、英國伯明翰大學商業學校碩士。

    3中，李文熙與鄭明松都是澎湖在地人。因首輪校長遴選難產，第二輪遴選程序較長，原校長黃有評必須返回北科大任教，因此新學期開始，將由代理校長處理校務，代理校長人選近期將公布。

    澎科大原校長黃有評（右）借調期滿，返回台北科技大學任教。左為澎湖縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

    澎科大原校長黃有評（右）借調期滿，返回台北科技大學任教。左為澎湖縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

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