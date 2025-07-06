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    基隆是否放颱風假？ 謝國樑：基北北桃平台討論20時宣布

    基隆市長謝國樑今天（6日）上午指出，基隆市災害應變中心14時二級開設，掌握颱風動向；眾所關注明天（7日）是否放假，將於基北北桃平台討論，20時對外宣布。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑今天（6日）上午指出，基隆市災害應變中心14時二級開設，掌握颱風動向；眾所關注明天（7日）是否放假，將於基北北桃平台討論，20時對外宣布。（圖為基隆市政府提供）

    2025/07/06 11:44

    〔記者俞肇福／基隆報導〕颱風丹娜絲逼近，中央氣象署發布颱風丹娜絲陸上警戒擴大；基隆市民關注的基隆市停班停課問題，市長謝國樑今天（6日）表示，消防局的災害應變中心預計14時二級開設，他將於傍晚進駐災害應變中心，市府團隊已密切注意颱風動向，了解颱風可能造成的影響。如果要宣布停班課，一定會按照慣例，透過基北北桃四縣市平台討論，預計晚上8點宣布。

    因應「丹娜絲颱風」侵台，台灣自來水公司第一區管理處隨時關注颱風動態，為防豪雨造成原水濁度過高與維持供水穩定，自來水處除已加強各供水設施盤點整備外，籲請用戶及早儲水備用，並配合節約用水。颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服免付費服務專線1910。

    若遇停電或停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。

    丹娜絲颱風已逼近，中央氣象署預測7月6、7日可能帶來驚人雨勢，第一區管理處已完成防颱整備措施及各項設備檢查，隨時關注颱風動態適時啟動各項應變機制，確保供水定。

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