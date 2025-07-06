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    台南環保局今年將招考清潔隊員 月薪逾3.8萬元

    台南市過去辦理清潔隊人員公開招考，採扛沙包的方式進行競速測驗，以示公平。（資料照）

    台南市過去辦理清潔隊人員公開招考，採扛沙包的方式進行競速測驗，以示公平。（資料照）

    2025/07/06 11:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕距離上次2022年台南市環保局招考清潔隊臨時人員，迄今已約有3年之久，很多民眾關切環保局何時要再辦理招考？近來網路上也在流傳1份環保局2025年招考的訊息。台南市環保局長許仁澤表示，網傳的訊息是上次環保局招考的內容，並非今年的正確訊息，但南市確定今年底前會再辦理1次清潔隊臨時人員招考，相關簽呈他還未向市長提出，未來在確定招考人數、日期後，會正式對外公告。

    南市環保局表示，網傳的招考訊息，是上次2022年的招考版本，只是年份被修改為2025年，並非正確的訊息。今年的招考人數尚未確定，該局將會參考明年度的預算編定情況來核算招考人數。上次招考的名額，目前約僅剩10餘人待進用，預計年底前即可用韾，而今年底前也將會再舉辦臨時人員招考。

    環保局表示，南市清潔隊臨時人員薪資為2萬8590元，如果勤務有實際從事清潔工作會再加上1萬元的清潔獎金，共計3萬8590元。升為正式人員後，加上加班費，薪水逾4萬元。招考方式及薪資，將以正式公告為主。

    台南市政府於2002年11月首次辦理清潔隊人員公開招考，採委託第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免外界有黑箱作業的質疑。過去每次招考人數約300人，採扛沙包的方式進行競速測驗，以示公平。

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