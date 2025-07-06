丹娜絲風雨多被「護國神山」阻隔 饒慶鈴：台東這次終於被保護

高雄市長陳其邁聽到台東終於也有護國神山，臉上浮現笑意。（記者劉人瑋翻攝）

2025/07/06 12:03

〔記者劉人瑋／台東報導〕丹娜絲颱風來襲，台東縣政府今早召開第一次災害應變中心工作會報，據專家觀察，因颱風走向關係，風雨多半被中央山脈阻隔，縣長饒慶鈴說「台東這次終於能稱中央山脈為護國神山」。

台東縣長饒慶鈴今早與各單位進行災害會報，隨後再與行政院長卓榮泰、各地縣市首長連線。

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據各鄉鎮長回報內容，台東迄今沒有風勢，台東市北方部分鄉鎮全天只有100mm累積雨量，但也都做好防災準備，晚上10時南橫可能會預防性關閉，雨量幾乎都集中在大武鄉、達仁鄉接近高雄、中央山脈南側。目前尚未傳出明顯災情。

縣府外包氣象預報廠商、氣象局台東氣象站也預估，雨勢以今早最大，丹娜絲颱風速度極快，相信不久雨勢即會趨緩，特別是颱風走向西部、風雨受中央山脈阻隔，「相對去年山陀兒颱風，台東實在是幸運太多，這次終於可以稱中央山脈為護國神山」。

饒慶鈴也將專家所言轉述在全國網路連線的工作會報上，「終於輪到我們被保護」的論調也讓高雄市長陳其邁笑出來。

縣府外包氣象預報廠商、台東大學教授王文清說，雖然以「颱風草」預測全年颱風自古有之，卻無足夠科學依據，「但目前只發現草上有一摺，依習俗，今年只有一道颱風，就期盼真的今年只有丹娜絲颱風吧！」

專家在以專業圖表講完颱風預測、分析，最後出示今年自己拍的颱風草，以習俗方式推測今年可能只有一道颱風。（記者劉人瑋翻攝）

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