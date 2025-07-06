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    丹娜絲颱風逼近 卓榮泰：今晚到明天白天風雨最明顯

    行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會簡報。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會簡報。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/06 11:02

    〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風持續逼近，行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會簡報，同時與澎湖縣、屏東縣、台東縣、高雄市、台南市、金門縣防災首長進行視訊連線，卓表示，丹娜絲颱風是今年第1個發布海陸警的颱風，今晚開始到明天白天，風雨影響是最明顯的，中央各機關跟地方政府也已經上緊發條，善用科技加強監控。

    卓榮泰指出，丹娜絲颱風發布海上警報到現在，已經超過25個小時，稍早與6位縣市首長視訊當中，了解目前災情還在可控或運作正常情況，效率上還可以但不能掉以輕心，各部會橫向的聯繫、資料的對齊、時間的掌握要能夠很準確，才能做出最正確的判斷。

    卓榮泰提醒，針對風強雨勢可能造成複合式各種災害，請內政、經濟、交通、衛福、農業、數發部及原民會等，都要能掌握整個災情的發展，主動關懷各項的狀況發生之外，並主動聯繫地方政府，提供最正確的資訊，以利應變中心即時提供各種調度跟支援。

    卓說，去年的0403花蓮地震跟今年0121嘉義地震之後，中南部、東部及山區，土石都呈現鬆軟，5月的時候也因為豪雨造成鐵公路，造成土石流而阻斷，交通部務必針對可能強風降雨影響地區，易致災的脆弱公路及鐵路軌道設施，24小時提高警覺及監控。

    最後，請經濟、農業部及通傳會，要確保民生物資供應跟價格的穩定，水電、通訊等維生系統要正常運作，降低各種衝擊，務必要保持暢通運作，尤其離島地區，如果需要民生需求的話要全力以協助。

    丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰6日前往中央災害應變中心，與南部及離島六縣市透過視訊會議，了解應變狀況。（記者叢昌瑾攝）

    丹娜絲颱風來勢洶洶，行政院長卓榮泰6日前往中央災害應變中心，與南部及離島六縣市透過視訊會議，了解應變狀況。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰與6縣市首長進行視訊會議。（記者陸運鋒攝）

    行政院長卓榮泰與6縣市首長進行視訊會議。（記者陸運鋒攝）

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