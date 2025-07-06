獨家》也算「造山者」？竹縣寶山查獲偷倒廢棄物 2人法辦

新竹縣寶山鄉三叉凸非法棄土場再度被查獲遭人非法偷倒各種事業廢棄物，畫面中竹東警分局偵查佐爬的不是山，是座「垃圾山」。（記者黃美珠攝）

2025/07/06 11:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉三峰村三叉凸再次出現「造山者」，只是這批人不是用晶圓、晶片，堆的是各種廢棄物！新竹縣竹東警分局寶山分駐所獲報後，巡邏時趁梁姓土地承租人一早「開門迎賓」衝入盤查，當場逮獲26歲洪姓怪手司機正在挖洞、要把垃圾埋入再用廢土掩蓋整成平台，經通報新竹縣環保局等到場認定所倒、所填是事業廢棄物後，依違反廢棄物清理法把梁、洪逮捕移送法辦，同時查封現場、查扣怪手。

這個偷倒點原是峰城路三叉凸段旁的一處山谷，深有數十公尺，幾年前就曾被查獲由鍾姓土地承租人引入廢土，當作非法棄土場開始「造山」。

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沒想到前案垃圾未清，還從谷底一路被整成2層、至少有5公尺高的平台之下，最近10幾天警方又獲報這個非法棄土場換手重新開張，在原偷倒廢棄物上「添磚加土」持續讓山凹「長高」，而一輛輛載著廢土、磚頭、石塊等廢棄物的大車，就利用寶山四通八達卻盤根錯節的產業道路分頭轉入，警方研判偷倒已經有破百輛。

寶山所副所長蔡正偉、警員宋晨安、實習生李育民昨天一早藉巡邏名義在棄土場周邊加強巡邏警戒，果然發現60多歲的土地承租人梁男打開鐵門疑似準備做生意，立刻衝上前表明身分進行盤查，怪手司機洪男當時正在整地。

竹東偵查隊隨後到場採證，發現整個山谷已被廢棄物填、整出5、6層高度不一的平台，包含先前查獲的，現場「垃圾山」如今至少有15公尺高，光最上層、專供大車進出場的作業平台就有6到8個籃球場大。

新竹縣警方破獲寶山三叉凸非法棄土場時，洪姓男子正在開挖整地。（記者黃美珠翻攝）

不肖的偷倒者，把新竹縣寶山鄉三叉凸的山谷，用偷倒的垃圾填谷，層層往上造山。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉三叉凸非法棄土場再度被查獲遭人非法偷倒各種事業廢棄物。（記者黃美珠攝）

原本難以到達的山谷，因為偷倒業者邊倒、邊填，讓竹東警分局偵查隊員得以徒步就能下切，調查現場被偷倒的廢棄物種類和數量。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉三叉凸非法棄土場就緊鄰圖左的峰城路。（記者黃美珠攝）

原本難以到達的山谷，因偷倒者邊倒、邊填的行徑，讓竹東警分局偵查隊員徒步就能下切山谷，調查現場被偷倒的廢棄物種類和數量。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東警分局偵查隊會同寶山所警員到場勘驗非法棄土的不法行徑有多嚴重。（記者黃美珠攝）

警方查扣現場怪手。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉三叉凸非法棄土場所呈現的惡劣「造山」場景，到場調查的員警所站之處原都是山谷。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉三叉凸非法棄土場最上方、供大車進場偷倒的作業平台，約有6到8個籃球場大。（記者黃美珠攝）

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