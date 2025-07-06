丹娜絲颱風來襲 台電新營區全面備戰防災

丹娜絲颱風逼近，海上陸上颱風警報發布，台電新營區全力戒備，盤點相關搶修人力、車輛機具等。（台電新營區處提供）

2025/07/06 10:57

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風逼近，海上陸上颱風警報發布，台電新營區全力戒備，盤點相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作，全力待命備戰。

台電新營區營業處處長黃啓通表示，提醒民眾做好防颱準備，包含陽台、靠窗、戶外插座應拔除電源、加強固定招牌看板並取下懸掛物、提早自備發電機、不斷電設備或手電筒。

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另外，過去颱風期間曾發生大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水，如備置沙包或防水閘門等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

新營區處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，停電發生時，台電將派員搶修。若發生停電事故，民眾也可下載「台灣電力APP」，在功能鍵「報修」中做「停電」及「台電設備異常」申請，台電會透過APP推播搶修進度。此外，也能利用台電公司網站查詢或通報停電資訊。台電也提供1911客服專線給民眾使用（新營區營業處停電通報電話06-6335481）。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾體諒。

丹娜絲颱風逼近，海上陸上颱風警報發布，台電新營區全力戒備，盤點相關搶修人力、車輛機具等。（台電新營區處提供）

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