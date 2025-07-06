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    高捷左營站發表蜜柑站長主題曲 樋口飯糰今天也開幕

    高捷左營站發表蜜柑站長主題曲，許多粉絲到場應援。（高捷公司提供）

    高捷左營站發表蜜柑站長主題曲，許多粉絲到場應援。（高捷公司提供）

    2025/07/06 11:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運公司今天（6日）在R16左營站蜜柑站長專賣店前，為最受歡迎的貓站長蜜柑，發表專屬主題曲「みかんちゃんが大好き~我最喜歡的蜜柑」，雖然今天高雄停班課，原本的記者會取消，仍吸引許多粉絲到場應援，歡樂萌曲相當洗腦；移來左營站的日本「樋口飯糰」，今天也不畏風雨開幕。

    高捷公司指出，蜜柑站長是高捷的人氣吉祥物貓站長，平常在高捷總部上班，每月會回橋頭糖廠站值勤1天，深受國內外粉絲喜愛，粉絲們會自稱為柑仔蜜。自從蜜柑站長跨足文創產業以來，也成國內本土IP產業的生力軍，今年更進軍日本市場邁向國際化，8月份並將參與文創界年度盛事2025台灣文博會。

    高捷為了慶祝蜜柑今年5歲生日，特別請國內音樂界名製作人斐立普操刀，並由擔任高捷公益親善大使的新秀女團KIRIS擔任主唱，甜美清新的歌聲，活潑可愛的曲風，歌頌出「蜜柑用自己的超萌可愛帶給大家療癒人心的力量」。

    今天活動雖然遇到颱風攪局，但仍有死忠粉絲不畏風雨到場應援，歌曲表後，大蜜柑還特地前往今天在高捷左營站開幕設櫃的「樋口飯糰」，為老闆加油打氣，場面歡樂溫馨。

    因租約風波鬧得沸沸揚揚的日本飯糰店「樋口飯糰」，決定移往R16左營站，高捷公司表示，「樋口飯糰」將攜手好鄰居蜜柑站長專賣店，把高雄的好吃好玩呈現給國內外旅客。

    大蜜柑前往今天在高捷左營站設櫃的「樋口飯糰」，為老闆（大蜜柑左邊）加油打氣。（高捷公司提供）

    大蜜柑前往今天在高捷左營站設櫃的「樋口飯糰」，為老闆（大蜜柑左邊）加油打氣。（高捷公司提供）

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