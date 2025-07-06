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    鹿港老街淹怕了！ 8台抽水機大軍出動 每小時可抽10個游泳池

    鹿港老街淹怕了，鎮公所調派機動抽水機提前進駐。（民眾提供）

    鹿港老街淹怕了，鎮公所調派機動抽水機提前進駐。（民眾提供）

    2025/07/06 10:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「丹娜絲」颱風持續逼近，全國知名觀光景點的鹿港老街，則是挫著等，為避免每逢大雨就淹水，鹿港鎮公所將出動8台抽水機大軍，以每分鐘48公噸的抽水量，每小時可抽約10個標準游泳池，希望能夠終結「逢雨必淹」的老街惡夢。

    鹿港鎮長許志宏表示，因為彰化縣已列為警戒區，鎮公所一早就準備了2000個沙包，讓民眾只要準備身分證，就可以每戶到鎮公所領取10包沙包，希望鎮民都能夠做好防颱準備。

    由於鹿港老街的地勢低窪，以往只要下大雨，就是老街商家與住戶的惡夢，因為積水退去的速度趕不上下雨的雨量，就算雨停了，積水照樣退不了。鎮公所指出，鹿港老街中心點的鹿港公會堂廣場，有設置固定式的抽水站，只要有颱風預報，就會出動機動抽水站進駐，加上鹿港溪整治工程完成，都能讓抽水速度加快，並迅速透過鹿港溪排到外海。

    鎮公所強調，目前在鹿港老街有固定式與機動式共有8台抽水機，總計加起來每分鐘48公噸的抽水量，每小時可抽約2880噸、約10個標準游泳池積水，以解決老街的積水問題。

    鹿港清潔隊加強市區與老街周邊的水溝清淤。（民眾提供）

    鹿港清潔隊加強市區與老街周邊的水溝清淤。（民眾提供）

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