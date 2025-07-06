明晨16縣市風雨達停班課標準 新北、桃竹苗、中彰投等入列

中央氣象署7月6日上午10點版本的24小時累積雨量預測。（圖取自中央氣象署）

2025/07/06 10:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風丹娜絲襲台，根據中央氣象署6日上午10時最新風雨預報，明（7日）清晨新北、桃園、台中、高屏等16縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

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根據中央氣象署上午10時風雨預報，明天凌晨0時至上午6時，總計有16縣市達標，包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、南投縣。

風力達標縣市，明天凌晨0時至上午6時期間，有新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、澎湖縣。

24小時累積雨量達標地區，今天下午2時至明天下午2時期間，苗栗山區、台中山區、南投山區、雲林山區、嘉義縣山區、高雄山區、屏東山區、台東山區達標。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

中央氣象署7月6日上午10點版本風力預測。（圖取自中央氣象署）

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