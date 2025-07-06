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    丹娜絲颱風》陳其邁︰16:00暴風圈接觸高雄陸地 4區預防性撤離

    陳其邁主持市府災害應變中心第一次工作會議。（高市府提供）

    陳其邁主持市府災害應變中心第一次工作會議。（高市府提供）

    2025/07/06 10:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕丹娜絲颱風逼近台灣，高雄市今天（6日）停班停課，市長陳其邁今天上午主持市府災害應變中心第一次工作會議，他會後受訪時提醒，颱風預估在下午4點暴風圈接觸高雄陸地，雨勢和風勢在中午過後會逐漸加強，4個行政區已執行預防性撤離。

    陳其邁指出，預估今晚8點到明天早上8點，山區的雨勢會非常大，指揮中心會議也決議，今天中午針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏、茂林4個行政區預防性撤離，保全對象為3499人，實際撤離人數為1777人，他剛剛已經下令開始預防性撤離。可能有部分的民眾在山區活動，也希望能在今天中午前完成撤離工作。

    陳其邁強調，這次颱風路徑逐漸往偏東北、靠近台灣的方向移動，對於高雄的影響也會逐漸加大，預估3天的總雨量在平地會達到500毫米，在山區會達到近600毫米雨量。

    他說，今天在中午過後，尤其下午4點開始，風勢雨勢會逐漸地加大，也要特別提醒在海邊、溪邊、山區活動的民眾。他特別要求警察局，海邊活動民眾若勸離不接受的話，就立刻開罰。

    針對一些低窪地區，陳其邁已請民政局通知里長及各大樓管委會，加強抽水機或防水閘門、沙包等相關準備工作，颱風風勢還有再加大可能，特別提醒民眾加強防颱。

    高市府指出，預估今天下午過後，市區就會感受到明顯風力，瞬間陣風最高會來到8-9級，其他濱海的行政區如旗津、永安、林園、茄萣等，最大的陣風會來到9-10級。

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