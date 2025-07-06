為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風》屏東牡丹水庫調節排水 恆春半島雨勢猛烈

    牡丹水庫調節放水。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹水庫調節放水。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/06 10:51

    首次上稿 10:13
    更新時間 10:51（更新畫面）

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年第4號颱風「丹娜絲」來勢洶洶，中央氣象署昨（5）日發布海上陸上颱風警報，外圍環流陸續為南部及東部帶來顯著降雨，南台灣縣市今天已停班停課。屏東縣最南端的恆春半島首當其衝，受此影響，牡丹水庫蓄水量已突破87％，5日晚間9時起調節性排水，以避免溢流，最高排水量達每秒5立方公尺。

    中央氣象署表示，丹娜絲颱風於5日凌晨2時生成，6日清晨5時30分中心位於鵝鑾鼻西南西方約290公里處，以每小時17至22公里速度朝東北移動，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，具10級風強度。氣象署預報，颱風暴風圈將影響台灣海峽及南部、東部地區，台東、恆春半島及高雄、屏東山區有局部豪雨或大豪雨風險，雲林、嘉義、台南等地亦有大雨機率。

    牡丹水庫因應強降雨啟動調節性排水，水利署數據顯示，截至6日清晨，牡丹鄉累積雨量達212毫米，與壽卡、達仁林場並列全台最高。水利單位強調，排水作業旨在確保水庫安全，後續將視雨勢調整放水量。氣象專家提醒，丹娜絲路徑仍有變數，民眾應密切關注氣象資訊，南部沿海地區更需提防強風大浪，確保安全。

    牡丹水庫調節排水。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹水庫調節排水。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播