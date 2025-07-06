丹娜絲颱風》屏東牡丹水庫調節排水 恆春半島雨勢猛烈

牡丹水庫調節放水。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/06 10:51

首次上稿 10:13

更新時間 10:51（更新畫面）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年第4號颱風「丹娜絲」來勢洶洶，中央氣象署昨（5）日發布海上陸上颱風警報，外圍環流陸續為南部及東部帶來顯著降雨，南台灣縣市今天已停班停課。屏東縣最南端的恆春半島首當其衝，受此影響，牡丹水庫蓄水量已突破87％，5日晚間9時起調節性排水，以避免溢流，最高排水量達每秒5立方公尺。

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中央氣象署表示，丹娜絲颱風於5日凌晨2時生成，6日清晨5時30分中心位於鵝鑾鼻西南西方約290公里處，以每小時17至22公里速度朝東北移動，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，具10級風強度。氣象署預報，颱風暴風圈將影響台灣海峽及南部、東部地區，台東、恆春半島及高雄、屏東山區有局部豪雨或大豪雨風險，雲林、嘉義、台南等地亦有大雨機率。

牡丹水庫因應強降雨啟動調節性排水，水利署數據顯示，截至6日清晨，牡丹鄉累積雨量達212毫米，與壽卡、達仁林場並列全台最高。水利單位強調，排水作業旨在確保水庫安全，後續將視雨勢調整放水量。氣象專家提醒，丹娜絲路徑仍有變數，民眾應密切關注氣象資訊，南部沿海地區更需提防強風大浪，確保安全。

牡丹水庫調節排水。（記者蔡宗憲攝）

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