丹娜絲颱風》台鐵2列次藍皮解憂停駛 南迴線14:25起陸續停駛

台鐵南迴線6日下午2點25分起陸續停駛。（記者蔡昀容攝）

2025/07/06 09:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風接近台灣，台鐵公司表示，藍皮解憂號5898次、5899次停駛，南迴線逆行列車自313次（新左營下午2時36分開）起各級列車均停駛；順行列車自3028次（台東下午2時25分開）起各級列車均停駛。

台鐵公司因應丹娜絲颱風，今天列車行駛概況如下：

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●今天中午12時前

一、全線各級列車正常行駛

二、因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。

●今天中午12時至午夜0時

一、縱貫線、宜蘭線、北迴線、台東線、屏東線及各支線正常行駛。

二、南迴線逆行列車自313次（新左營下午2時36分開）起各級列車均停駛；順行列車自3028次（台東下午2時25分開）起各級列車均停駛。

三、南迴線逆行列車431次新自強號開放站票，騰雲座艙除外；順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票，騰雲座艙除外。

明日將視颱風最新動態資訊於今日20時30分發布新聞稿對外說明。退、換票及改乘相關訊息自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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