丹娜絲颱風》陸警擴大到新北宜蘭桃園 暴風圈最快下午觸陸

中央氣象署6日上午8時30分陸上颱風警報，針對颱風丹娜絲的動向預測。（圖取自中央氣象署）

2025/07/06 09:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風持續增強並擴大暴風圈。中央氣象署今（6）日上午8點40分預報，陸警新增新北、宜蘭、桃園3縣市，總計來到16縣市；颱風強度預估今晚到明晨最強，以最強輕度颱風機會較高，七級風平均暴風半徑預估今天下午到傍晚接觸西南部及澎湖陸地。

根據氣象署上午8時30分發布的最新陸上颱風警報，丹娜絲颱風中心上午8時在鵝鑾鼻西南西方約280公里海面，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東前進。颱風強度仍稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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最新陸警範圍涵蓋16縣市，新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、台東、澎湖。

氣象署預報員、簡任技正伍婉華表示，颱風北上過程暴風圈增強並擴大，影響台灣期間正是生命期最強時候，預估今晚到明晨最強，並以最強輕度颱風機會較高，但若近中心風速達每秒30公尺以上，就會達標中颱。

根據全世界資料綜合判斷颱風路徑，是接近澎湖、沿著西部近海北移。伍婉華表示，颱風中心一旦靠近陸地，會密切注意是否登陸台灣陸地。

不過，伍婉華強調，颱風在緩慢移動過程不斷增強，環流結構較為紮實，颱風東側強風區更是廣闊，因此無論颱風中心是否登陸陸地，對台影響皆顯著，不能掉以輕心。

伍婉華說明，昨天到目前為止累積雨量，台東、屏東已有局部性豪雨，彰化、雲林、嘉義局部性大雨；今天至下午，花東將有明顯雨勢，傍晚起宜蘭有明顯雨勢，屏東地區及高雄、中部山區也有雨。今晚至明天，中部、北部都有明顯雨勢；明天白天，西半部有陣雨及雷雨，局部地區有明顯雨勢，下半天東部雨勢緩和。

海面風浪方面，伍婉華指出，已觀測到3至4米長浪，颱風通過台灣海峽時，中心附近預估有6至7米，澎湖沿海、西南部沿海也要注意5至6米浪高。陸地風力方面，南端陸地及宜蘭已出現9級強陣風，隨著颱風靠近，多地風力漸強，今晚到深夜，內陸地區也會感受到較大風勢。

中央氣象署6日8點40分發布定量降雨預報圖。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日8點40分發布波浪預報圖。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日早上發布的豪雨特報。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日早上發布的陸上強風特報。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日8點40分發布風力預測圖。（中央氣象署提供）

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