因應丹娜絲颱風來襲 台電屏東區處259名搶修人員整備待命

台電搶修人員已事先整備防颱機具。（圖由台電屏東區處提供）

2025/07/06 09:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風逼近，台電屏東區營業處強調，搶修人員已事先整備防颱的材料及機具嚴正以待，呼籲民眾若發生停電事故，請多加使用網路通報及查詢停復電資訊。

中央氣象署已於昨（5）日晚8時30分發布陸上颱風警報，嘉義以南列入首波陸警警戒範圍，台電屏東區處處長饒祐禎表示，昨（5）日上午已備妥搶修人員259名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具全力戒備嚴正以待。

請繼續往下閱讀...

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電也提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話：08-7322111。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便。

台電屏東區處整備防颱材料和機具。（圖由台電屏東區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法