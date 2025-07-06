丹娜絲颱風》台中先成災！人孔蓋炸飛暴走 11車爆胎

路面人孔蓋竟被水壓「頂飛」暴走。（警方提供）

2025/07/06 09:58

〔記者許國楨／台中報導〕丹娜絲颱風還沒到，台中市5日傍晚起開始下起暴雨，市區多處道路出現積淹水，網友自嘲已變身「東方威尼斯」，其中西屯區一處路口還出現驚險一幕，重達百公斤的人孔蓋竟被水壓「頂飛」，卡在路中央，造成至少11輛行經車輛輪胎爆胎受損，險象環生。

昨天晚間近8點30分許，台中市西屯區市政路與朝貴路口傳出突發狀況，有民眾通報地面疑似異常凹陷，警方趕赴現場發現，原來是因為豪雨積水，導致重達百公斤的下水道人孔蓋竟被水壓掀起，卡在路中間，且因為這起人孔蓋掀起意外，經統計已有11輛車子報案受損，警方表示，將依規定受理交通事故，交由鑑定單位分析釐清。

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由於人孔蓋重量驚人，非一般人力可輕易搬動，警員一度嘗試徒手復位未果，所幸3名警力隨即合力上陣、頂著風雨使出吃奶力氣，才終於將「脫軌」的人孔蓋成功搬回原處，恢復交通通行，警方也同步通報1999市府單位前往排除災情，現場即時應變、排除危機。

警方提醒，目前正值颱風期間，天雨路滑、視線不佳，加上積水易掩蓋路面異常，請用路人務必放慢車速、提高警覺，確保行車安全。如遇突發狀況，請立即撥打110或1999通報，警方將持續在崗位上風雨無阻、守護市民安全。

3名警力合力上陣，終於將「脫軌」人孔蓋搬回原處。（警方提供）

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