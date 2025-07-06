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    新北閱讀教育再升級！ 首度納入市立高中推動「6年悅讀一路通」

    永和國中教師於永中閱讀節時入班分享。（圖由教育局提供）

    永和國中教師於永中閱讀節時入班分享。（圖由教育局提供）

    2025/07/06 09:59

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市閱讀教育持續升級！市府教育局今（6）日宣布，114學年度啟動「六年悅讀一路通」計畫，首度將市立高中全面納入閱讀推動體系，串聯國中與高中六年一貫的閱讀學習歷程，深化閱讀素養與校園閱讀文化，讓閱讀成為學生理解世界、培養思辨與表達力的基石。

    教育局長張明文表示，新北自109學年度全面設置「校校有閱讀推動教師」以來，逐步建構校本閱讀推動機制。114學年度已有85％學校參與計畫，今年更擴大涵蓋12所高中與1所新設國中，包含板橋高中、新北高中、泰山高中、新店高中、8所完全中學高中部（含三重、北大、清水、永平、樟樹、安康、樹林、雙溪）及新設南勢國中。

    張明文指出，閱讀不僅是學習的起點，更是理解世界與建立價值的關鍵能力。新北市持續強化閱讀基礎建設，透過專責師資、創新課程設計與多元應用，讓閱讀從教室延伸至生活，引導學生主動探索自我、關懷社會、面對未來挑戰。

    為提升教學能量與課程效益，市府同步推動「區域性跨校閱讀聯盟」，由高中與鄰近國中組成「閱讀發展社群」，共同開發課程、共備教案，並提供學生實作平台，增進教學對話與校際合作，讓閱讀與學生的生活經驗、在地文化與時事議題形成連結；此外，市府也推動「閱讀模組化設計」，鼓勵學校依學生學習階段與校本特色，自主發展涵蓋文本閱讀、批判思考、跨域應用與創意表達的課程模組。

    淡水國中分享閱讀課程推動。（圖由教育局提供）

    淡水國中分享閱讀課程推動。（圖由教育局提供）

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