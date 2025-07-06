丹娜絲颱風》台北市10:00開放紅黃線停車 預估今晚至明日受影響

台北市長蔣萬安主持颱風整備會議。（記者董冠怡攝）

2025/07/06 09:32

首次上稿 09:24

更新時間 09:32

〔記者董冠怡／台北報導〕丹娜絲颱風來襲，台北市長蔣萬安今天（6日）上午主持颱風整備會議聽取簡報；依據交通局評估及建議，當場宣布上午10點起開放紅黃線停車。

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台北市交通局隨後補充，開放紅黃線停車僅針對中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊。

中央氣象署已發布丹娜絲颱風海上陸上颱風警報；市府氣象團隊說明，丹娜絲暴風半徑120公里，仍在繼續增強，預估今夜最強。台北市預計今天上午11點納入陸上警戒範圍、明天清晨5點暴風圈接近，主要影響時間落在今晚至明日白天，明天下午3點將脫離暴風圈。

市府氣象團隊指出，台北市平地可能出現七至九級陣風、山區九至十二級陣風，市區最大時雨量約10至20毫米、日累積雨量約40至80毫米，推估士林、北投區雨量最多；這次潮差小，對河川排水影響也較小。

蔣萬安聽取簡報後指示，颱風目前看來風大於雨，需加強路樹、招牌、懸掛物、塔吊機具檢查加固，及就地勢低漥或容易成為孤島的地區，預先部署機具，確保防洪排水系統設施、地下道抽水系統功能正常，同時加強巡查，如發現路樹倒塌，於上班、上課日前完成清理。

蔣萬安裁示，因應近期發生多起區域性跳脫停電事故，已請產業發展局督促台電在颱風來襲前檢視，有關停班課、水門啟閉等決策也依相關作業流程即早評估，確認後盡速宣布；按交通局評估，今天上午十點開放紅黃線停車，提醒民眾做好防颱準備。

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