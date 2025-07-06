丹娜絲恐轉中颱！ 不排除登陸 專家：風雨延續到週一白天

氣象署路徑持續向台灣陸地調整，相當靠近新竹到台南之間的陸地，不排除登陸，可能是近23年來首次登陸台南以北陸地的颱風。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/07/06 10:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「丹娜絲」颱風持續逼近，儘管環流不大，但威力不弱，有機會在今（6日）晚增強為中度颱風，暴風圈半徑風雨將十分猛烈，氣象署路徑持續向台灣陸地調整，相當靠近新竹到台南之間的陸地，不排除登陸，可能是近23年來首次登陸台南以北陸地的颱風。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，「丹娜絲」颱風眼逐漸建立，有可能在今晚靠近陸地前達到中度颱風的門檻，雖然環流很小，但是威力並不弱，是一個要小心注意的小鋼砲型系統，尤其是進入到暴風圈半徑內區域，風雨應該都會蠻大的。

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路徑預報上不排除有更接近台灣沿岸陸地的機會，各預報模式最新的預測顯示颱風中心可能會貼近到中部（新竹以南到台南以北之間）沿岸，甚至直接登上陸地後再繼續北上的預測，今深夜到明（7日）天上午之間，颱風中心很可能會先經過澎湖附近後，接著相當靠近新竹到台南之間的陸地，如果中心真的登陸，那就會是非常罕見登陸台南以北的案例了，前一次登陸台南以北的颱風已經要追溯到2002年登陸台中、苗栗之間的「娜克莉」颱風，再來是1998年登陸台南安平的「妮蔻兒」颱風，1990年登陸嘉義、台南之間的「瑪麗安」颱風，以及鼎鼎大名的1986年登陸濁水溪口的「韋恩」颱風等等。

吳聖宇強調，丹娜絲颱風今晚就要侵襲，新竹以南的中南部地區、澎湖、台東到花蓮等地都是需要特別注意強風及豪雨的地方，新竹以北到大台北、宜蘭等地雖然影響相對較小，但是受到颱風外圍環流及地形角隅效應的影響，仍可能會有一陣一陣的風雨出現。

風雨的狀況看起來會延續到明白天，颱風的暴風圈最快可能要明天下午到傍晚之後才會逐漸脫離台灣陸地，後續風雨才會趨緩下來，至於週一颱風假問題要等到氣象署的風雨預報公布，應該就會有答案出來了。

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