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    丹娜絲颱風》高雄市災害應變中心擴大為一級開設

    高雄市長陳其邁（左二）昨天提前視察右昌街排水站。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁（左二）昨天提前視察右昌街排水站。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/07/06 07:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕丹娜絲颱風逼近台灣，高雄市今天（6日）停班停課，市府災害應變中心昨（5）晚11點已擴大為一級開設，市長陳其邁今天上午8點將主持第一次工作會議，山區多條道路也實施預警性封閉。

    丹娜絲颱風今早6點的中心位置位於鵝鑾鼻西南西方約290公里處，以每小時17轉22公里速度向東北轉北北東方向前進。受颱風及外圍環流影響，氣象署4點20分發布全台19縣市「大豪雨特報」，高雄市山區、屏東縣及台東縣慎防大豪雨，花蓮縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市平地則需要注意豪雨。

    高市府表示，昨晚11點高雄市災害應變中心擴大為一級開設，全市93處抽水站、148部移動式抽水機皆已完成檢測與預佈，25座滯洪池於汛期前提前排空、蓄洪備戰，水利局正全面監控水情。

    因應丹娜絲颱風影響，山區多處路段從昨晚10時起，實施 預警性封閉，包括台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）路段、台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽）路段、台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏~五里埔） 路段。

    高雄市今天停班停課，壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館、澄清湖風景今天都休園1日；文化局所轄館舍包含內惟藝術中心、駁二藝術特區等也都休館；圖書館總館各分館、民眾閱覽室休館，各項圖書館活動暫停，讀者如還書期限或預約書取書期限為7月6日至8日者，期限順延至7月9日。

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