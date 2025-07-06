丹娜絲颱風暴風圈擴大 氣象署：預計加速並增強

輕颱丹娜絲強度稍增強且暴風圈略為擴大。（圖取自中央氣象署）

2025/07/06 07:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風強度稍增強且暴風圈略為擴大。中央氣象署預報，今（6）日受颱風影響最為明顯，預期颱風將加快速度並增強，下午至明天清晨將接近澎湖及西部沿海陸地。

氣象署今天上午6點15分發布最新陸上颱風警報，丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方約290公里海面，以每小時17轉22公里速度，向東北轉北北東前進。對新竹以南、南投、花蓮、台東及澎湖構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大趨勢。

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氣象署預報員、簡任技正伍婉華表示，颱風近中心最大風速由每秒25公尺增強到每秒28公尺；七級風暴風半徑也從原來的100公里擴大到120公里。接下來預計會加快速度朝台灣海峽方向移動。

伍婉華說明，今天至明天上半天，颱風將帶來瞬間強降雨、閃電、強陣風、雷擊。凌晨至目前為止，隨著雲系一波波移入，恆春及台東時雨量約每小時30毫米，雨勢將向北擴展。今天白天高雄山區、屏東、花蓮等地區有雨，傍晚以後，宜蘭、中南部近山區平地也會出現明顯雨勢。

伍婉華指出，明天早上颱風通過台灣海峽中部，花東部分地區降雨稍緩和，但苗栗以南地區及新竹以北山區都會出現明顯降雨；明天下半天以後，颱風往北部海面，新竹、苗栗仍有更明顯降雨，中南部山區也會持續降雨。

風浪方面，伍婉華表示，近颱風中心將達6至7米浪高，請澎湖民眾留意，西南部沿海可能達5米以上浪高。風力方面，颱風附近及受地形效應影響的東北部沿海風力較強，今天在屏東、恆春、宜蘭已觀測到7至8級強陣風。陸上強風特報、豪雨特報警示範圍，詳見氣象署官網。

中央氣象署6日6點40分發布颱風丹娜絲風力預報。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日6點40分說明颱風丹娜絲動向及影響。（中央氣象署提供）

中央氣象署陸上強風特報。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日6點40分發布定量降雨預報圖。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日6點40分發布波浪預報圖。（中央氣象署提供）

中央氣象署6日凌晨發布最新豪雨特報警示範圍。（圖取自中央氣象署）

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