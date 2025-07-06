07/06各報重點新聞一覽

共護台志工聯盟昨晚在立法院外舉行「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會，吸引大批支持罷免民眾到場參與，賣力揮舞旗幟表達力挺。 （記者塗建榮攝）

2025/07/06 06:58

自由時報

反共護台 北北基罷團立院外會師

大罷免三階決戰倒數，「罷免是愛，反共護台」公民開講晚會昨天盛大登場。來自台北、新北、基隆及花蓮的十二個罷免團體重返立法院外，呼籲民眾展現民主韌性及台灣人的勇敢，為了自由民主及下一代出來罷免不適任立委，讓那些看衰、聲稱大罷免大失敗的人嘗苦果。

詳見反共護台 北北基罷團立院外會師。

丹娜絲發海陸警 暴風半徑擴大 嘉南高屏今停班課 澎湖中午以後停班課

請繼續往下閱讀...

中央氣象署昨晚八時卅分針對丹娜絲颱風發布海上陸上颱風警報，嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖須嚴加戒備，包括嘉義縣市、高雄、屏東、台南皆宣布今日停班課，澎湖中午十二時後停班課。預估今天下午到週一上午是丹娜絲颱風最接近台灣西半部沿海、影響最劇烈時候，強度可能達輕颱上限，要嚴防強風豪雨。

詳見丹娜絲發海陸警 暴風半徑擴大 嘉南高屏今停班課 澎湖中午以後停班課。

合成京華城案11檢血照 2嫌收押 供述不一 有串滅證、再犯之虞

台北地檢署偵辦臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債，命還」的恐嚇文字，四日向台北地院聲請羈押禁見二人，法官認為，戴、林涉犯恐嚇危害安全等罪，犯罪嫌疑重大，有串、滅證及再犯之虞，昨凌晨裁定羈押禁見。

詳見合成京華城案11檢血照 2嫌收押 供述不一 有串滅證、再犯之虞。

聯合報

「藍白合」號角吹起 大咖同台反惡罷

反惡罷吹起「藍白合」號角，國民黨昨天啟動首場大型造勢，黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌等藍白大咖都出席，朱立倫喊「這次投票是對賴清德總統投下不同意票」；黃國昌則批賴總統鬥臭前主席柯文哲，「這次大罷免對象是國民黨委員，但民眾黨不會置身事外」。

詳見「藍白合」號角吹起 大咖同台反惡罷。

哈瑪斯點頭 加薩本周可能達成停火協議

經過多方折衷及討價還價，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯四日終於接受加薩六十天停火及釋放以色列人質的協議框架。美國總統川普說，本周就可能達成加薩停火協議。

詳見哈瑪斯點頭 加薩本周可能達成停火協議。

中國時報

卓揆：關稅還在談 最敏感產品一定守住

美國總統川普預告，將在7日起陸續寄出各國關稅稅率通知函。行政院長卓榮泰5日南下雲林縣了解公糧儲備等情形，國民黨立委張嘉郡提到，美國高額對等關稅90天暫緩期將於9日到期，呼籲政府在台美談判時絕不可犧牲農民權益；卓揆強調，一定會守住最機敏、最敏感的產品。卓揆也提到，糧食安全就是國家安全，政院提出的4100億元特別條例，也納入強化糧食儲備方案，希望大家支持。

詳見卓揆：關稅還在談 最敏感產品一定守住。

美7日告知12國關稅 不要就拉倒

美國對等關稅暫緩期將於9日截止，大限進入倒數計時，讓全球市場神經緊繃。美國總統川普5日表示，已簽署要寄給12個國家的信函，概述各國產品輸美將面臨的稅率，預定7日寄出。他稱這些信函包含「不要就拉倒」（take it or leave it）的提議，形同最後通牒。

詳見美7日告知12國關稅 不要就拉倒。

丹娜絲颱風動態圖。

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉合成京華城案11名檢察官血照恐嚇，台北地院昨裁定羈押禁見。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法