「丹娜絲」颱風北上逼近 東高屏慎防「大豪雨」

今日受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加，上半天的降雨主要在中南部、東半部地區及北部山區，下半天北部平地也會有雨。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/06 06:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（6日）受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加，上半天的降雨主要在中南部、東半部地區及北部山區，下半天北部平地也會有間歇性的陣雨或雷雨，氣象署4點20分發布全台19縣市豪雨特報。

今日嘉義以南、花東地區整天都容易有大雨或局部豪雨，其他地區晚上開始也有局部大雨發生的機率。颱風中心通過澎湖群島的機率高，下半天開始風雨將會相當明顯，請澎湖當地的民眾要多加留意。

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「丹娜絲」颱風在今早6點的中心位置位於鵝鑾鼻西南西方約290公里處，以每小時17轉22公里速度向東北轉北北東方向前進，中心氣壓為982百帕，預計7日上半天最接近台灣。

受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，氣象署4點20分發布全台19縣市「大豪雨特報」，高雄市山區、屏東縣及台東縣慎防「大豪雨」。花蓮縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市平地則需要注意豪雨。

氣溫方面，中南部及花東降雨明顯，高溫約26至29度，其他地區仍較為悶熱，高溫約31到34度。空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。

週一（7日）清晨嘉義以南、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。白天西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，隨著颱風逐漸遠離，預估其他地區下半天降雨將逐漸趨緩。

週二至週六（8日至12日）受到低壓帶影響，週二週三中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週四至週六中南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 26 ~ 29 26 ~ 29 26 ~ 27

「丹娜絲」颱風預計明日最靠近台灣。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署發布19縣市豪雨特報，台東、高雄山區及屏東需注意「大豪雨」。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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