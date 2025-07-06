台中21歲黑戶青年終於有身分！DNA證實父子關係 最快本週報戶口

黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證，「重獲新生！」（資料照，社會局提供）

2025/07/06 00:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市21歲黑戶青年坎坷身世曝光後，引發外界關注，黃父持有出生證明，但生母疑為外籍移工、行蹤不明，且兩人無婚姻，無法證明父子關係，無法以此辦理戶籍。不過現在傳來好消息，父子倆經親子鑑定結果近日出爐，證明有父子血源關係，市府趕辦多個中央部會及地方局處流程，待回文後，最快在本週就能報戶口，領到身分證，擁有身分「獲得新生！」

黃姓青年沒報戶口、從未就學，長年待在套房，心智如同小學生；今年2月父親認為已經成年，將他趕出家門，流落街頭，撿拾回收物變賣果腹。北屯區北京里長蘇乙青發現後通報，社會局將他安置中途之家收容，當務之急就是為他辦戶口，取得身分。黃父表示，兒子生母從小就離家失聯，留他與兒子相依為命，曾數次帶兒子要去辦戶口，但生母失聯，除了一紙出生證明，又無其他相關文件佐證，相關流程讓他覺得很複雜，才會一再耽擱。

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黃姓青年從小與父親窩居在小套房，彷彿不存在，身分要「無中生有」，難度得高，生母是失聯的外國人，身分不明，也無法直接由黃父直接認養，比一般無戶籍人士辦戶口更困難與複雜。

黃姓青年與父親日前在社會局安排下做親子DNA鑑定，結果出爐證實為親子關係，民政局同步與內政部、勞動部、移民署、警政署等中央及地方等7、8個單位通報尋找及證實青年、生母的相關資訊，目前生母仍找不到人，要再確認他們有無治安紀錄，青年也要做居住資料與比對指紋，證明非屬合法、非法入境人口或查尋人口、通緝人口，現在待勞動部及警政署回文後，手續及證明齊備，就能著手進行認領登記、報戶口。

社會局表示，黃姓青年缺少學習及社會刺激，心智單純，但其實滿聰明的，個性溫和、有禮貌，已依其需求安置在青少年機構，有自己的房間，也有宿舍同儕，並安排生活輔導員協助生活適應，培養生活技能，也幫助參與聚會活動，學習社交。

黃姓青年之前急於工作自立，希望能撫養父親，現在也體認到自己能力不足，必須再自我提升，現在依社工擬定計畫，一步步學習，目前適應良好，也與父親定期見面，待取得身分就能規畫進一步輔導、學習及就業。

發現青年的蘇乙青持續關心他的生活，並為他募集許多生活和學習物資，議員謝家宜也追蹤青年生活狀況，近日社會局派員報告青年近況，蘇乙青說，了解到青年狀況都很好，群體生活融洽，社會局也承諾未來也會依照青年意願安排見面，讓他感到欣慰。

黑戶青年之前被趕出家門，流落街頭，撿回收果腹。（資料照，民眾提供）

黑戶青年遭父親長期養在小套房，沒報戶口、沒有身份，也從未就學，心智如小學生。（資料照，蘇乙青提供）

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