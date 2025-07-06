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    丹娜絲颱風週日、週一影響最劇烈 7/6陸海空疏運一次看

    交通部整理海陸空各運輸狀況。（交通部提供）

    交通部整理海陸空各運輸狀況。（交通部提供）

    2025/07/06 00:16

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風丹娜絲預計在週日（6日）和週一（7日）影響台灣最劇烈，包括陸、海、空交通疏運都有影響。交通部整理各種交通運具狀況，可掃QR Code確認班次。

    台鐵
    7/6中午前全線正常行駛

    公路
    預警封閉及提醒，公路局會在「公路局：公路人」臉書粉絲團依照狀況即時更新

    高鐵
    全線正常行駛

    海運
    •國際航線：預計4航線，共36航次停航：
    金門-石井（4航次）、金門-五通（24航次）、北竿白沙-黃岐（4航次）、馬祖福澳-琅岐（4航次）

    •國內航線：預計10航線，共109航次停航：
    布袋-馬公（11航次）、台南將軍-澎湖東吉（2航次）、東港-小琉球（58航次）、鹽埔-小琉球（10航次）、綠島-蘭嶼（2航次）、富岡-綠島（13航次）、富岡-蘭嶼（4航次）、後壁湖-蘭嶼（5航次）、基隆-馬祖（2航次）、南竿-東引（2航次）

    航班
    •國內線航班：除台東-蘭嶼、台東-綠島依天候逐班決定是否異動外，其餘國內航班均取消。
    •國際線航班：請參考桃園機場航班異動查詢：https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight

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