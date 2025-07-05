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    從礦坑變護國神山的「靠山」！ 高雄半屏山翻紅

    半屏山上可清楚觀賞台積電高雄廠區（圖中央灰色廠房）。（記者王榮祥攝）

    半屏山上可清楚觀賞台積電高雄廠區（圖中央灰色廠房）。（記者王榮祥攝）

    2025/07/05 23:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕曾被水泥公司開挖40多年的高雄半屏山，這兩年因為可俯瞰台積電而人氣上揚，被稱為護國神山的「靠山」！加上擁有全台最靠近三鐵共構車站優勢，原本沒沒無聞的小山丘瞬間翻紅。

    半屏山位於高雄左營與楠梓間、近蓮池潭，南北長約2.7公里，最寬約0.8公里，海拔原為223公尺，歷經水泥廠開挖數十年及自然侵蝕，降至約170公尺，全區被劃為國家自然公園，由國家自然公園管理處（自管處）管轄。

    台積電沒來前，半屏山只是一處靠近城區的高地，人氣不如壽山、觀音山，曾因日軍遺留的洞窟與軍事遺址引起好奇，也曾因郭台銘建議可在山上蓋小型核電廠引發關注，卻都只是一陣熱。

    台積電進駐楠梓後，地方注意到台積電背後那座山，「上山看台積電」突然成為專屬高雄的半日遊程，也讓半屏山人氣上揚。

    自管處說明，半屏山現有步道總長約4千公尺、有4個出入口，上下山全程約2到3小時，山上除可看見台積電，往西可遙看台灣海峽，往東可欣賞城區景致及屏東山區。

    2023年到2024年，自管處與林保署合作，針對半屏山後巷通往中央瞭望台全長約2.3公里救援道路進行改善，近期則與萬海航運攜手植栽計畫，同時與市府持續推動多項人行空間優化案，全力拉近民眾與山的距離。

    市府對半屏山也有計畫，正啟動南側生態廊帶系統縫合計畫，並與左營高鐵科技之心計畫（台鐵新左營站外）串聯，打造成高雄觀光新亮點。

    在半屏山上透過鏡頭可清楚看見台積電LOGO。（記者王榮祥攝）

    在半屏山上透過鏡頭可清楚看見台積電LOGO。（記者王榮祥攝）

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