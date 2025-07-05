為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風襲台 卓榮泰：「復電者聯盟」、抽水機完成部署

    中央氣象署晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，行政院長卓榮泰指出，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機等也完成提前部署。（圖取自卓榮泰臉書）

    中央氣象署晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，行政院長卓榮泰指出，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機等也完成提前部署。（圖取自卓榮泰臉書）

    2025/07/05 22:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕氣象署今晚8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，行政院長卓榮泰在臉書指出，各部會與業務單位已做好防颱準備，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機等也完成提前部署。

    卓揆晚間透過臉書表示，颱風丹娜絲陸上警報已發布，中央災害應變中心也提升至一級開設，請國人朋友注意防颱。

    卓榮泰說，明天至7日上午，請高屏與台東鄉親特別留意，有豪雨以上等級的降雨，其他地區也可能出現局部大雨或豪雨。明天下午起至7日，澎湖與西半部沿海預計有8級至10級強陣風；尤其6日深夜至7日清晨，澎湖及台中至台南地區將有10至12級強陣風出現的機率。

    卓揆指出，各部會與業務單位已做好防颱準備，政府在全國重點地區部署低軌道衛星，可迅速建立衛星通聯，以備不時之需；交通部也啟動防災應變措施；全國及易成孤島地區的避難收容所、糧食與飲水等相關布建與整備亦已完成。

    卓揆強調，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機也已完成提前部署，透過AI科技導入，政府能更精確掌握應變，中央將與地方政府密切聯繫，掌握各地情況。他也請民眾不掉以輕心，颱風影響期間請不要前往海邊觀浪、戲水，以防意外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播