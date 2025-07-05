丹娜絲颱風來襲 台鐵7/6週日中午前正常行駛

7/6中午12時以前全線列車正常行駛，12時之後視風雨狀況而定。（記者吳亮儀攝）

2025/07/05 22:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕丹娜絲颱風預計明天（6日）週日白天起開始影響台灣，台鐵公司今天晚間宣布，明天中午12時前全線正常營運，中午過後則視風雨狀況而定。

台鐵公司表示，配合丹娜絲颱風陸上警報發布，台鐵公司已在今天20時成立一級應變小組及北、中、南、東區應變分組，並於20時30分召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作及明日列車行駛概況。明天（6日）中午12時以前全線列車正常行駛；因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛1日。

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第二，明天（6日）中午12時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊，預計明天上午8時30分由台鐵公司發布新聞稿對外說明。台鐵公司也提醒，因應颱風變化，乘客出門前可詢問列車最新運行資訊，可洽台鐵公司官方網站；台鐵公司24小時旅客服務電話02-21910096、0800-765888（免付費電話，行動電話無法撥打）；各就近車站。

另外，台鐵也公布退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報日起到解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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