原民文化園區全新歌舞館開幕 文化展演新地標

台灣原住民族文化園區內的歌舞館今天正式開幕。（記者陳彥廷攝）

2025/07/05 21:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣原住民文化園區「歌舞館」潔白外觀矗立山頭溪畔，如同部落聖地，今天正式開幕，園區娜麓灣樂舞劇團演出舞碼《藤蔓》。一手催生新場館的原住民族委員會主委曾志勇指出，未來不只希望能夠傳承原住民自己的歌舞，更盼能成為台灣在都市以外的文化展演新地標。

「歌舞館」斥資3.8億元，為地上4層、地下1層建物，占地近1200坪，共2層觀眾席設計650席，內部鏡框式舞台符合國際劇場標準，觀眾可正面集中視線觀賞演出，兼具儀式感與戲劇張力，配備近代高規格燈光與音響系統，滿足各類型表演需求。

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原民會主委曾智勇、屏東縣副縣長黃國榮、原住民文化發展中心主任邱黃肇崇、立委伍麗華、盧縣一、鄭天財及林倩綺出席開幕儀式。曾智勇致詞說，樂舞從不是配角，而是根植於族群記憶的核心，場館象徵台灣原住民族歌舞文化邁向永續傳承與國際展演的重要里程碑，未來能夠提供國內外原住民族展演歌謠舞蹈、傳統儀式與現代創作的專屬空間，打造全台首屈一指的原住民族表演藝術平台。

邱黃肇崇說，新的歌舞館讓人彷彿進入部落的聖地，「娜麓灣樂舞劇團」8月將赴大阪世博演出，未來場館不將只是侷限於國內的各種劇團，還會廣邀全球各國的原住民文化團體前來展演，將成為推廣原住民族表演藝術、舉辦文化活動與藝術教育的重要平台，預計每年辦理超過百場展演與工作坊，推動族群文化與社會大眾的對話與理解。

台灣原住民族文化園區內的歌舞館今天正式開幕。（記者陳彥廷攝）

台灣原住民族文化園區內的歌舞館今天正式開幕。（記者陳彥廷攝）

台灣原住民族文化園區內的歌舞館今天正式開幕，眾人大合照。（記者陳彥廷攝）

與台灣原住民族文化園區共同成長的「娜麓灣樂舞團」帶來精采的表演。（記者陳彥廷攝）

與台灣原住民族文化園區共同成長的「娜麓灣樂舞團」帶來精采的表演。（記者陳彥廷攝）

與台灣原住民族文化園區共同成長的「娜麓灣樂舞團」帶來精采的表演。（記者陳彥廷攝）

與台灣原住民族文化園區共同成長的「娜麓灣樂舞團」帶來精采的表演。（記者陳彥廷攝）

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