芒果連結台馬情誼 台南農產拓展海外通路

駐馬來西亞代表葉非比（左）特地到會場與台南市長黃偉哲（右）一起支持台南芒果宣傳活動。（圖由台南市府提供）

2025/07/05 22:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南芒果持續拓展海外市場，今年再度進軍馬來西亞，與當地大型連鎖超市合作，將愛文、西施、金煌等三大品種推向當地，果肉飽滿、香甜濃郁的品質，吸引許多消費者搶購，再度掀起「芒果熱潮」。

在今（5）日舉行的宣傳活動中，除展示台南芒果特色，也推出金箔芒果蛋糕、芒果抹茶牛奶等創意加工品，現場人氣高漲。台南市長黃偉哲表示，所有芒果皆由台南產地新鮮直送，確保海外消費者也能品嘗到當季最新鮮的台灣水果。

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活動不僅助攻農產銷售，也促進台馬兩地經貿交流。駐馬來西亞代表葉非比表示，台南芒果魅力跨越國界，除當地消費者外，也吸引許多日、韓等地旅客慕名而來。她也透露，台南是其母親的故鄉，誠摯邀請民眾親自走訪，感受這座城市的人情味與美食魅力。

台南市府表示，未來將持續協助農民拓展外銷通路，累積行銷經驗，並擴展至更多國家，讓世界看見台南優質農產。此次市長黃偉哲出訪行程也因應丹娜絲颱風逼近，調整為快閃形式，活動結束後即刻返台，掌握防災應變狀況。

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