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    暑假補習需求不減反增 家長盼課程合理規劃與透明收費

    暑期看顧需求大增，補習班與安親班成為家長暑期托育與課業學習安排的熱門選項；圖為學生上課模樣。（記者羅國嘉攝）

    暑期看顧需求大增，補習班與安親班成為家長暑期托育與課業學習安排的熱門選項；圖為學生上課模樣。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/05 21:47

    〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假到來，學生們迎來歡樂假期，但不少家長為了工作無法照顧孩子，補習班與安親班因此成為家長暑期托育與課業學習安排的熱門選項。新北市教育局統計顯示，近5年新北補習班（含安親班）家數穩定成長，自2021年的2755家增加至今年5月的2899家，反映少子化下，家長對課外學習與照護品質的重視不減反增。

    家住板橋的陳姓父親表示，因考量「雙薪家庭無法白天照顧孩子」，因此暑假安排孩子進入安親班。然而，暑期課程除照顧孩子，最重要的是設計要多元、適齡，還有收費便宜一點。他補充，曾遇過課表規劃不合理的情形，如同一天排兩門高強度運動課，孩子疲憊難以負荷，也有從游泳課匆忙回到教室上英文課，導致孩子無法有效吸收。

    陳姓父親說，希望能兼顧休息、點心、活動與學習時間安排，並幫助孩子養成自主學習與生活自理的能力，同時提供清楚的學習歷程回饋。另，親師溝通要即時透明、師生比不能過高，才能讓家長安心。

    市府教育局社會教育科長夏治強表示，補習班為市場機制運作的私人機構，在申請立案時，需聘任具專業資格教學人員，並將教職員名冊報請教育局審查，經核准後方可營運。針對家長關注的消費保障問題，經接獲相關糾紛申訴案件，皆依法要求補習班妥善處理。

    夏治強說，未來將持續加強補習班立案與師資審查、違規查處與消費者權益宣導，並鼓勵業者提升服務品質與資訊透明度。民眾如遇消費糾紛，也可撥打1999專線或向教育局申訴，保障自身權益與孩子受教品質。

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