蘭嶼朗島部落好月盃今復振航海文化力 明活動因颱風延期到7/10

朗島部落婦女為「好月盃」演出頭髮舞。（海委會提供）

2025/07/05 21:38

〔記者黃明堂／台東報導〕Tam na，走啊！朗島的海在召喚！第30屆「好月盃」今（5）日在朗島正式啟航！由海洋委員會補助、社團法人朗島社區發展協會舉辦的「好月盃」系列活動，連續兩日展開盛大舉行。這場由部落青年自主發起、傳承30年的文化體育盛會，不僅是比賽的舞台，更是心靈的港灣。從划拼板舟競速、游泳比賽、部落風味餐大對決，再到一日村民導覽體驗，活動串連起代代傳承的航海記憶，也溫柔召喚著四散的遊子，以海洋為媒，重新連結家人、部落與文化的深厚情感。雅美（達悟）文化，正在這片海與灣之間，持續呼吸、持續閃耀。

海洋委員會表示，南島語族是海洋民族，海洋不只是地理的疆界，更是情感的通道、記憶的容器。對台灣而言，海洋是文化交流的起點，也是族群歷史與集體情感的伏流。我們與這片海的關係，從來不是遙望，而是共存，正如雅美（達悟）族人以海為田、以舟為家、以星辰與浪潮為座標，他們的語言、生活與信仰，皆根植於這片湛藍之中。近年來，部落族人積極尋回文化根源，復振造舟與航海知識，找回的不僅是技能，更是集體的自信與未來的方向。

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朗島社區發展協會表示，「好月盃」的起點，是一段純粹的部落心願。「好月」來自好月節，雅美（達悟）族語為Apiya Vehan。30年前，朗島青年與時任青年會會長的謝清泉，在那個夏日午後懷抱一個簡單的夢：「能不能用運動，讓朗島團結起來？」現任村長謝明智回憶，當時的自己還是個高中生，只知道「朗島有需要，做就對了。」。於是，一場沒有舞臺、沒有獎盃的小型比賽就此誕生。從那天起，「好月盃」成了朗島集體記憶的一部分。如今活動從單純的競賽，轉變為文化傳承的節點，從一場比賽，擴展為族人返鄉的理由、部落內外凝聚的力量。

為慶祝30週年，今年的「好月盃」活動更加豐富多元。率先登場的是游泳比賽，緊接著中午展開部落婦女的風味餐大對決，下午則進行拼板舟划船賽事。競賽結束後，還有傳統歌謠演出、搗小米與好月節食材導覽體驗，讓來賓深度感受朗島生活。夜晚的海灣音樂會更是壓軸亮點，邀請朗島男士、女士及拍手歌會傳唱隊獻藝，讓這段文化的航程在音樂與星光中繼續前行。

由於颱風影響，原定7月6日舉辦的傳統歌謠演出、搗小米、好月節食材導覽體驗與海灣音樂會延期至7月10日舉辦，歡迎舊雨新知把握機會一起再造海洋新記憶，相關訊息請上「朗島社區發展協會粉絲專頁」查詢。

海委會呼籲民眾，颱風期間應避免前往海邊、堤防、港區等高風險區域活動，並留意各級政府發布之災害警戒資訊及配合各項管制措施及防災作為，共同守護自身與家人的安全，減少第一線人員不必要的救援風險。

海委會管碧玲主委說，過往颱風期間民眾無視現場封鎖線及人員勸導，抱持僥倖心理前往海岸觀浪、進行直播打卡，造成落海、受困等事故時有所聞，海象瞬息萬變，岸際激浪極具破壞力，觀浪一時，可能造成終身遺憾，且增加第一線救援人員執勤風險；為強化災前預警及風險控管，地方政府依「災害防救法」公告警戒區後，海巡人員將對違規進入者逕行開立舉發單，並移送地方政府處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

部落男士以勇士舞向「好月盃」致意。（海委會提供）

好月盃拼板舟單人競划。（海委會提供）

好月盃親子雙人游泳競賽。（海委會提供）

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