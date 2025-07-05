丹娜絲颱風來襲 高考首日延期舉行

多縣市宣布明天停班課，考選部宣布高考三級明天的首日試程延期舉行。（考試院提供）

2025/07/05 21:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕原訂明起舉行的公務人員高考三級考試，因受丹娜絲颱風影響，數個縣市已宣布明天停班停課情況下，考選部宣布，首日7月6日試程將延期舉行。

今年公務人員高考三級考試共設有台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區，原定明起至8日舉行。

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考選部指出，因受丹娜絲颱風影響，台南市政府、高雄市政府等已宣布明日停止上班上課，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定原則辦理，任1考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，因此第1天考試（7月6日）延期舉行，延期後之考試日期，考選部將再發布公告。

考選部表示，後續考試相關事宜，考選部將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應處理並發布訊息，請應考人密切注意考選部全球資訊網發布之最新消息。

考選部另說明，此次考試適逢颱風影響，請應考人關注天候動態及交通狀況，留意自身安全。應考人如因考試延期或交通因素致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費。

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