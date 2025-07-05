高雄明放颱風假 公車隨招隨停、捷運班距調整

高雄市6日公共運輸營運狀況。（高雄市交通局提供）

2025/07/05 21:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風逼近南台灣，高雄市已宣布明（6日）停班停課，明天高雄市公車將採颱風/豪雨班表行駛，採隨招隨停方式上下客；往返旗津渡輪正常營運；捷運調整班距為15至20分鐘；輕軌中午前調整班距為20分鐘1班。

高雄市交通局指出，6日市公車自上午8點至晚上7點採颱風/豪雨班表行駛，並依應變計畫，在駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採隨招隨停方式上下客，建議民眾於搭車前可電洽所欲搭乘公車路線業者或查詢高雄市公車動態系統。

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往返旗津和鼓山、前鎮和中洲的渡輪，目前明天仍正常營運，並將視海上風雨狀況機動調整營運，棧貳庫往返旗津航線則暫停營運。

捷運及輕軌則調整營運班距，捷運尖離峰時段為15分鐘班距，深夜時段20分鐘班距；輕軌則是中午12點前，班距調整為20分，上午11點也會視天候狀況宣布下午營運狀況。

此外，YouBike明天全面停止營運，恢復營運時間將視風雨情況另行公告；路邊及公營路外平面停車場暫停收費，同時開放紅黃線停車至7日上午6點半止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），另開放305處臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放7日上午6點半，交通局提醒，停車應以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

高雄市明天停班停課，市公車將採隨招隨停模式營運。（記者許麗娟攝）

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