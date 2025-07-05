為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風襲台 週日暴雨狂炸嘉義以南、花東

    2025/07/05 22:20
    週日受颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生。（資料照）

    週日受颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生。（資料照）

    今明兩天定量降水預報。（氣象署提供）

    今明兩天定量降水預報。（氣象署提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（6日）受颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

    中央氣象署預報，週日第4號颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，明晚起並有局部大雨發生的機率。

    溫度方面，週日北部高溫約34、35度，其他地區26至32度；離島天氣：澎湖，陰時多雲陣雨或雷雨，27至31度；金門，陰時多雲短暫陣雨，27至33度；馬祖，晴時多雲，27至31度。

    至於週末天氣，天氣風險公司指出，「丹娜絲」颱風週日下午過後會逐漸加快，並且於明天晚間到後天上午之間最接近台灣，颱風中心有機會掠過澎湖附近，經過台灣海峽上空的過程路徑仍有向東、西微調的可能性，仍然不能排除颱風中心進一步靠近西半部沿岸的機會。颱風暴風圈則將會一路由南往北掃過西半部陸地，整體來看，到了週一下午後颱風將會開始遠離，到時候颱風警報就可望陸續解除。

    紫外線指數方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

    空氣品質方面，週日颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為偏南風，受降雨洗除作用影響，空品多為良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。

    週日北部高溫約34、35度，其他地區26至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日北部高溫約34、35度，其他地區26至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播