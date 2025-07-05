丹娜絲颱風襲台 週日暴雨狂炸嘉義以南、花東

2025/07/05 22:20

週日受颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生。（資料照）

今明兩天定量降水預報。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕週日（6日）受颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報，週日第4號颱風及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，明晚起並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，週日北部高溫約34、35度，其他地區26至32度；離島天氣：澎湖，陰時多雲陣雨或雷雨，27至31度；金門，陰時多雲短暫陣雨，27至33度；馬祖，晴時多雲，27至31度。

至於週末天氣，天氣風險公司指出，「丹娜絲」颱風週日下午過後會逐漸加快，並且於明天晚間到後天上午之間最接近台灣，颱風中心有機會掠過澎湖附近，經過台灣海峽上空的過程路徑仍有向東、西微調的可能性，仍然不能排除颱風中心進一步靠近西半部沿岸的機會。颱風暴風圈則將會一路由南往北掃過西半部陸地，整體來看，到了週一下午後颱風將會開始遠離，到時候颱風警報就可望陸續解除。

紫外線指數方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週日颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為偏南風，受降雨洗除作用影響，空品多為良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。

週日北部高溫約34、35度，其他地區26至32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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