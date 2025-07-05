台中大雨! 市府旁文心路水淹小腿肚

台中市文心路、台灣大道、漢口路、逢甲夜市、大墩路等多處水淹小腿肚，汽機車經過掀起大水花。（翻攝自threads）

2025/07/05 20:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受丹娜絲颱風影響，台中市這兩天傍晚下起大雷雨，市區下起強降雨，造成多處積淹水，今天傍晚大雨再度造成市府旁的文心路、台灣大道水淹小腿肚，汽機車經過掀起大水花，逢甲夜市、北區健行路整排民宅也淹水，市長盧秀燕原訂今晚為藍委羅廷瑋站台，也因大雨停辦，在水退後轉往北區淹水民宅視察。

氣象署針對台中市等縣市發出大雨特報及大雷雨即時訊息，台中市今晚下起強降雨，包括台灣大道、文心路、逢甲夜市及北屯區的漢口路、健行路，水都淹進民宅，市區麻園頭溪也出現水沖橋面的驚險畫面。

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民眾哀豪「台中豪大雨特報，市政府旁邊大淹水，大家乾脆脫鞋走路，盧秀燕有看到嗎？可不可以不要再到台北掃街了」、也網友PO出淹水照「現在買沙包來得嗎」、「倒個垃圾以為到海邊」、「颱風不是還沒來嗎！」

水利局表示，市區道路側溝設計大多為每小時50毫米的雨量，水溝深度及寬度大約為60X45公分，淹水事件顯示極端氣候帶來的降雨強度已逐漸超出傳統排水設計的負荷範圍，雨停後迅速排水，清淤仍有效果，目前水利局正規劃文心路周遭的雨水下水道系統升級工程。

大雨再度造成文心路、台灣大道、漢口路、逢甲夜市、大墩路等多處淹水。（翻攝自threads）

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