為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶颱風空檔 星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》澎湖演出

    唐美雲歌仔戲團到澎湖演出劇場星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。（記者劉禹慶攝）

    唐美雲歌仔戲團到澎湖演出劇場星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/05 21:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕劇場星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》前進澎湖演出，雖然丹娜絲颱風攪局，演出前風雨交加，但雨勢在演出前1小時突然停歇，戶外公演嗨翻2.5萬人。

    文化部「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」7月起到9月與澎湖縣、金門縣及連江縣政府合作，前進3個離島開演。首場今晚（5日）點20分在澎湖縣馬公市第三漁港卸魚場前廣場演出，由「臺灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團帶來為庄頭劇場特別改編的星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。

    文化部說，唐美雲歌仔戲團打造的電視劇《孟婆客棧》2022年獲第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」殊榮，特別改編為適合戶外舞台的星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，去年首度於嘉義市庄頭劇場戶外公演，即吸引2.5萬人觀賞，一睹眾星風采。

    劇團特別來到離島澎湖，黃金陣容唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等帶來高潮迭起的奇幻歌舞劇。《孟婆客棧：世紀婚禮》以民間傳說為背景，看主角萬千帆來到冥界如何帶領孟婆客棧的員工，為冥界的居民完成人生的心願。澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、文化局長陳鈺雲、工策會總幹事張豪澤等人都到場欣賞。

    文化部孟婆客棧澎湖戶外首演，搶颱風空檔順利演出。（記者劉禹慶攝）

    文化部孟婆客棧澎湖戶外首演，搶颱風空檔順利演出。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播