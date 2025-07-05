搶颱風空檔 星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》澎湖演出

唐美雲歌仔戲團到澎湖演出劇場星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。（記者劉禹慶攝）

2025/07/05 21:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕劇場星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》前進澎湖演出，雖然丹娜絲颱風攪局，演出前風雨交加，但雨勢在演出前1小時突然停歇，戶外公演嗨翻2.5萬人。

文化部「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」7月起到9月與澎湖縣、金門縣及連江縣政府合作，前進3個離島開演。首場今晚（5日）點20分在澎湖縣馬公市第三漁港卸魚場前廣場演出，由「臺灣品牌團隊」唐美雲歌仔戲團帶來為庄頭劇場特別改編的星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》。

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文化部說，唐美雲歌仔戲團打造的電視劇《孟婆客棧》2022年獲第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」殊榮，特別改編為適合戶外舞台的星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，去年首度於嘉義市庄頭劇場戶外公演，即吸引2.5萬人觀賞，一睹眾星風采。

劇團特別來到離島澎湖，黃金陣容唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等帶來高潮迭起的奇幻歌舞劇。《孟婆客棧：世紀婚禮》以民間傳說為背景，看主角萬千帆來到冥界如何帶領孟婆客棧的員工，為冥界的居民完成人生的心願。澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、文化局長陳鈺雲、工策會總幹事張豪澤等人都到場欣賞。

文化部孟婆客棧澎湖戶外首演，搶颱風空檔順利演出。（記者劉禹慶攝）

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